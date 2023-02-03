健保補充保費明細郵件遭冒用　附檔名為「這2類」千萬別點

▲衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）



記者嚴云岑／台北報導

衛福部健保署今（3）日接獲投保單位檢舉，發現有惡意人士冒用健保署網址寄發補充保費明細郵件，內含惡意檔案，提醒民眾若接獲相關郵件應直接刪除，尤其是看到附件檔名含有exe或zip，千萬不要打開，以免電腦中毒或糟植入密碼。

健保署資訊組李國隆參議表示，今日已有6、7名同仁接獲投保單位檢舉，發現收到的補充保費明細資料郵件中，含有惡意檔案，黨名為「『DPR602859651100125001V1100125154830E.pdf.zip』回執聯檔案」，內容與前年8月冒用健保署網址大量發送惡意郵件雷同，呼籲民眾切勿點開。

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李國隆提到，目前已有多家投保單位接到該惡意郵件，初步研判不肖人士仿照健保署過去所發之正式通知郵件大量寄送惡意郵件，目前無法估計散發數量，僅知各分區業務組都有收到投保單會或民眾反映，所幸經查署內並無資訊系統遭入侵情勢。

李國隆提醒，補充保費明細郵件附件檔名多為pdf或txt，民眾若發現郵件附檔為exe或zip結尾，千萬不可點開，以免遭植入木馬程式。民眾如有任何疑問，請撥打健保署諮詢專線，市話請撥打0800-030-598或4128-678，手機請改撥(02) 4128-678 。