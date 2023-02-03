漲粉2.8萬人！陸軍女中尉IG遭網友留言洗版　「從公開轉為私帳」

記者陳韻如／台北報導

陸軍八軍團一對軍中情侶在營區內激戰，還拍下性愛影片，不料近日影片外流，引發網友熱議。女主角IG事後被網友肉搜，短短半天時間漲粉2.8萬人，不過稍早她疑似不堪網友騷擾，已將IG從公開帳號轉為私人帳號，而目前兩名當事人已被調離現職，並接受調查。

外流影片的女主角為憲兵連中尉輔導長，男主角為陸軍八軍團某旅訓練官，雙方均未婚是情侶關係。不過，因於營內肇生違反男女分際情事，並使用手機拍攝影片，陸軍第8軍團指揮部獲報後立即編成專案小組進行行政調查，目前兩人已被調離現職接受調查。

女主角的IG事後也被網友肉搜出來，裡面僅10則貼文，但張張火辣性感，她的自介中也寫下，「單純喜歡自己性感的樣子」，而其粉絲人數也一夜暴漲，截至今日上午9時30分，粉絲數從原本的500多人增加到1萬人，誇張的是，短短不到4小時的時間，她的粉絲人數又再暴漲1.5萬人，總粉絲人數超過2.5萬，持續增長中，且還有不少網友瘋狂留言洗版。

不過稍早有網友指出，女主角疑似不堪留言騷擾，IG已從公開帳號轉為私人帳號，而粉絲人數停留在2.8萬人。

據悉，兩名當事人事後已到警局諮詢，但並未正式提告，警方則表示，若有提告將會依法偵辦，另外也呼籲，若是涉及轉傳或散布他人性私密影像，將觸犯刑法第235條散布猥褻物品罪，最高可處兩年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金，提醒民眾切勿以身試法。