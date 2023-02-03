路邊攤賣「烤可愛」　涮嘴1食物長知識！千人歪樓：肯定在宜蘭

▲原PO看到「烤可愛」，呆站原地超困惑 。（圖／翻攝路上觀察學院）

網搜小組／劉維榛報導

宜蘭的特有名產？一名妹子驚呼，日前在路邊攤菜單上，看到有賣「烤可愛」，無奈老闆還沒來擺攤，因此無法得知「烤可愛」究竟是啥本尊，於是發文詢問眾人。文章曝光後，答案長知識了，然而一票網友也討論起照片的機車，紛紛笑虧「宜蘭特產：機車擋風鏡！」

一名女網友在臉書公開社團《路上觀察學院》貼出一張照片，可見鐵桿上有現烤菜單，像是碳烤香腸、三層肉、甜不辣等，其中左2品項竟寫著「烤可愛」，讓原PO越看越困惑，「求解烤可愛？」

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文章引發2000多名網友炸鍋討論，「不要問...你會怕」、「我只看到碳烤三甜貢飲」、「可能是『烤老闆娘』」、「妳快逃！不然等等被抓去烤了」、「假如多一個『小』我就知道了」、「人家說吃可愛長大是真的」。

其中有網友歪樓笑稱，拍攝地點肯定在宜蘭，「擋風玻璃很多人裝，但是雨刷+馬達絕對只有宜蘭才有」、「這擋風鏡只有宜蘭有啊」、「宜蘭特產：機車擋風鏡」、「很懷念這東西，30年前我爸的偉士牌每到冬天就會裝上擋風板」。

原來答案是「烤雞屁股」，留言串中，就有一名網友指出，是從台語諧音衍生而來的，「可愛=古錐=尾椎」。

據《民視新聞》報導，攤販會把烤雞屁股取作「烤可愛」，是因為比較好聽；另外，四結福德廟總幹事陳榮楷也笑稱，觀光客看到烤可愛，也容易好奇上門嚐鮮。

▼ 烤可愛原來就是烤雞屁股。（圖／記者劉維榛攝）

