　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

營區性愛實戰！陸軍女中尉IG一夜漲粉破萬人　警喊：轉傳就辦

▲▼ 性愛片遭外流，八軍團女軍官IG遭肉搜 。（圖／翻攝IG）

▲性愛片遭外流，八軍團女軍官IG遭肉搜 。（圖／翻攝IG）

記者陳韻如／台北報導

敗壞國軍形象！1名穿著迷彩軍服女子與精壯男站著「4腳纏綿」全程更以手機全錄下，經查男主角為陸軍八軍團上尉訓練官，女主角則是憲兵連中尉輔導長。軍方表示，兩人因違反內部管理與資訊安全等規範，目前已遭調離現職接受調查。這段畫面曝光後，引發網友熱議，而女主角IG也遭網友肉搜出來，從原本的500多名粉絲，漲粉破萬人，且仍持續上漲中，但是否為本人IG仍待釐清。

近日網路流傳幾段畫面，影片中一名穿著軍服的女子與一名精壯男子正在賣力連結，還不斷發出令人害羞的聲音，而仔細一看，畫面中的地點，疑似為軍方的營區寢室，女主角甚至以陽光形象上過青年日報招募人才。

據了解，女主角為憲兵連中尉輔導長，男主角為陸軍八軍團XXX旅訓練官，雙方均未婚是情侶關係。不過，因於營內肇生違反男女分際情事，並使用手機拍攝影片，陸軍第八軍團指揮部獲報後立即編成專案小組進行行政調查，目前兩人已被調離現職接受調查。

事後，女主角的IG遭人肉搜出來，貼文中貼滿性感火辣的照片，而粉絲人數也在短短的一天之內，從原本的5百人漲粉到破萬人，且仍持續上漲當中，不過是否為本人IG，仍有待釐清。

此外，警方也表示，若是涉及轉傳或散布他人性私密影像，將觸犯刑法第235條散布猥褻物品罪，最高可處兩年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金，呼籲民眾切勿以身試法，警方也會全力偵辦。

ET快訊
現場畫面曝！行人遭自強號撞斃　南北線中斷
陸軍女中尉私密片瘋傳　八軍團證實：訊息是她發的
訴願書「這一段」太直白　PTT不忍直視：林智堅慘到這樣？
快訊／台灣特斯拉降價了！　最新價格曝光
直擊日本壽司郎「整間空蕩蕩」！　網點出日本人個性
快訊／台鐵死傷事故！　3站列車受影響
2超大咖球星都落選！　NBA全明星賽名單出爐
營區性愛實戰！陸軍女中尉IG一夜漲粉破萬人　警喊：轉傳就辦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

亂摳女下屬牛仔褲破洞　經理瞎扯「工地日常」結局超慘

現場畫面曝！台鐵嘉義=南靖「行人遭自強號撞斃」　南北線中斷中

花蓮「這地方」發錢了！符合條件入帳1萬元　最高爽領3萬

碩士男瘋狂約砲同志！「乾洗」27人削百萬　「遊戲人生」下場出爐

男參加鐵人三項愛河溺斃　高雄體育總會判賠222萬...發回更審

工地版《神鬼交鋒》！他佯裝承包商雇吊車　竊走40萬元鋼板

台南警春節值班吃「心酸便當」！80元離譜配菜曝　警喊：踩雷了

高雄3條通女匪內衣藏毒被逮　警宣讀權利...她嫌慢：唸快一點

逃逸女移工成2寶媽又挺5月肚　移民署「這專案」讓她開心到哭

營區性愛實戰！陸軍女中尉IG一夜漲粉破萬人　警喊：轉傳就辦

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

BY2時隔3年回家…媽媽哭了！ 「母女3人機場相擁」超感動QQ

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

產後胸縮水去隆乳圓夢　老公支持全程貼心照顧

亂摳女下屬牛仔褲破洞　經理瞎扯「工地日常」結局超慘

現場畫面曝！台鐵嘉義=南靖「行人遭自強號撞斃」　南北線中斷中

花蓮「這地方」發錢了！符合條件入帳1萬元　最高爽領3萬

碩士男瘋狂約砲同志！「乾洗」27人削百萬　「遊戲人生」下場出爐

男參加鐵人三項愛河溺斃　高雄體育總會判賠222萬...發回更審

工地版《神鬼交鋒》！他佯裝承包商雇吊車　竊走40萬元鋼板

台南警春節值班吃「心酸便當」！80元離譜配菜曝　警喊：踩雷了

高雄3條通女匪內衣藏毒被逮　警宣讀權利...她嫌慢：唸快一點

逃逸女移工成2寶媽又挺5月肚　移民署「這專案」讓她開心到哭

營區性愛實戰！陸軍女中尉IG一夜漲粉破萬人　警喊：轉傳就辦

【廣編】OSIM福利品4折起！減壓養身椅首次開賣「人氣好命商品」驚喜價6.9折

YouTuber替「壽司郎屁孩」緩頰！籲大眾停止獵巫：他已經在反省了

女子摔跤一周後離奇命危！　醫生檢查左腹器官「豆腐般破裂」

亂摳女下屬牛仔褲破洞　經理瞎扯「工地日常」結局超慘

建商砸3.7億購士林荒廢幼稚園　改建新案單價上看7字頭

大安森林公園宅「樂揚知森」　綠意機能價格享盡置產優勢

搶國際客！交部2支箭　「補貼觀光人才薪資、國外客旅台優惠」

國光女神「突PO超辣婚紗照」上下都開V！剛交往半年…激吻甜認：越來越近

近7成企業正面看今年景氣！　45％有計畫調薪

還沒上映就破百萬票房！導演麥覺明耗17年推出電影

30年長草廢墟冒白煙居民毛毛的　里長驚見5個月孕婦過「原始生活」

社會熱門新聞

陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

陸軍女中尉IG遭人肉搜　一夜漲粉破萬人

即／陸軍性愛實戰爆違紀　八軍團說話了

警開3槍「乘客爆頭亡」被起訴　警政署說話了

賓士車拒檢逃…警開槍打死乘客遭起訴

少女墾丁回家「走路姿勢怪」母怒告30多歲男

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

色男趁醉潛入　「這招」讓兄弟準女友認錯人

工程師主管偷吃2女　開房25次都她付錢

壯漢扮女性侵男子　二審判3年6月

網紅玩手銬拍片險被逮嚇哭！「勸戒未開罰」原因曝

中和警擊斃「拒檢蛇行賓士乘客」被起訴　同仁不平

高雄六龜「十八羅漢山」野人起底　敗光遺產、品味不差

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

嚴爵退歌壇5年確定不唱了　嬌妻親揭他近況

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

陸軍女中尉IG遭人肉搜　一夜漲粉破萬人

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

即／陸軍性愛實戰爆違紀　八軍團說話了

即／宏碁前CEO蘭奇因手術逝世　享壽69歲

警開3槍「乘客爆頭亡」被起訴　警政署說話了

快訊／吳宗憲二女兒生了！　

才爆曖昧柯震東…峮峮突PO「神秘牽手照放閃」！

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

好市多草莓大福咬開藏整條蟲　人妻崩潰

賓士車拒檢逃…警開槍打死乘客遭起訴

少女墾丁回家「走路姿勢怪」母怒告30多歲男

更多

最夯影音

更多
蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD
朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面