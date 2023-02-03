營區性愛實戰！陸軍女中尉IG一夜漲粉破萬人　警喊：轉傳就辦

▲性愛片遭外流，八軍團女軍官IG遭肉搜 。（圖／翻攝IG）

記者陳韻如／台北報導

敗壞國軍形象！1名穿著迷彩軍服女子與精壯男站著「4腳纏綿」全程更以手機全錄下，經查男主角為陸軍八軍團上尉訓練官，女主角則是憲兵連中尉輔導長。軍方表示，兩人因違反內部管理與資訊安全等規範，目前已遭調離現職接受調查。這段畫面曝光後，引發網友熱議，而女主角IG也遭網友肉搜出來，從原本的500多名粉絲，漲粉破萬人，且仍持續上漲中，但是否為本人IG仍待釐清。

近日網路流傳幾段畫面，影片中一名穿著軍服的女子與一名精壯男子正在賣力連結，還不斷發出令人害羞的聲音，而仔細一看，畫面中的地點，疑似為軍方的營區寢室，女主角甚至以陽光形象上過青年日報招募人才。

據了解，女主角為憲兵連中尉輔導長，男主角為陸軍八軍團XXX旅訓練官，雙方均未婚是情侶關係。不過，因於營內肇生違反男女分際情事，並使用手機拍攝影片，陸軍第八軍團指揮部獲報後立即編成專案小組進行行政調查，目前兩人已被調離現職接受調查。

事後，女主角的IG遭人肉搜出來，貼文中貼滿性感火辣的照片，而粉絲人數也在短短的一天之內，從原本的5百人漲粉到破萬人，且仍持續上漲當中，不過是否為本人IG，仍有待釐清。

此外，警方也表示，若是涉及轉傳或散布他人性私密影像，將觸犯刑法第235條散布猥褻物品罪，最高可處兩年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金，呼籲民眾切勿以身試法，警方也會全力偵辦。