默沙東「新冠口服藥物」引發新突變　羅一鈞喊免驚！與3大特徵無關

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

研究指出，美國藥廠默沙東集團（Merck & Co.）研發的新冠口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）可能在一些患者體內引發新冠病毒的新突變。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，這是美國針對數十名使用該藥物患者進行的小型研究，但相關位點突變與傳播力、抗藥性與致病力等重要特徵無關，不用因此擔心。

外電報導指出，來自美國、英國弗朗西斯．克里克研究所（Francis Crick Institute）及倫敦帝國學院等機構的科學家指出，他們在數十位病患身上提取的病毒樣本裡，發現與「莫納皮拉韋」有關的新病毒突變。此論文1月27日發表在臨床醫學網站medRxiv，尚未經過同儕審查。

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消息一出，也引發外界對此藥物的擔憂。羅一鈞今日回應，這是美國一小型研究，針對數十位服用莫納皮拉韋的患者，看起來病毒基因序列有些位點上的突變。不過特別說明，這並沒有發現說它是跟傳播力或是跟抗藥性、致病力等比較重要特徵有關，目前無法稱得上是導致新的變異株產生，大家不需要擔心。

羅一鈞強調，指揮中心會持續觀察國際對相關位點的改變是否有些更進一步訊息，莫納皮拉韋目前仍是有效的第二線用藥，特別針對洗腎或是有藥物交互作用不能使用新冠口服藥倍拉維的患者，希望醫生、民眾開立使用藥物時放心，不用因為初步小型研究觀察到的情形而產生疑慮。