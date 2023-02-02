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台灣2023經濟恐面臨挑戰　國發會提應對作為

▲▼台北,房產,房價,市區。（圖／記者吳珍儀攝）

▲國發會於行政院第3841次院會就2023總體經濟情勢提出報告。（示意圖／記者吳珍儀攝）

記者皮心瑀／台北報導

國發會2日於行政院院會上針對2023總體經濟情勢提出報告，內容提及近期國際主要機構預測顯示，今年全球經濟悲觀氛圍雖略有好轉，但經濟成長動能仍較去年明顯疲弱，我國經濟成長動能恐面臨挑戰，政府採取擴張財政支出等作為應對今年發展。

國發會提到，今年面臨國際通膨及升息壓力續存、烏俄戰爭膠著、中國經濟放緩、美中科技爭端再起、氣候變遷影響與日俱增等多重下行風險挑戰，尤其去年第4季起廠商面臨去庫存課題尚須一段期間改善等，已影響我國出口、外銷訂單、工業生產等表現，觀察台灣景氣，若干領先指標已隱約有落底跡象。

國發會指出，政府採取包括總預算擴增20.8%，公建預算增3成等，並將充分運用中央政府總預算稅課收入預計高於預算數約新臺幣3,800億元額度，擴大經濟、社會及各項基礎建設，以維繫短期經濟成長動能，與強化經濟及社會韌性，並將去年經濟成果與全民共享。

國發會說明，在維繫短期經濟成長動能方面，加快台商回臺及半導體、綠能等民間投資落實、吸引外商加碼投資，並務實推動2050淨零轉型，開創綠色成長契機，加強投資台灣三大方案逐步到位等。加強協助台商分散出口市場及移轉生產基地，同時全方位深化與國際理念相近夥伴國家之鏈結及合作，成為國際間堅實可信賴之夥伴。

另外，在強化社會安全體系方面，將減輕民眾負擔使每位國民都能受到溫暖照顧，如對受薪階級、育兒家庭和社會弱勢加強照顧，也規劃全民普發現金；實施第6波減徵關鍵原物料稅負至今年3月底；穩定油電氣價格；政府政策貸款持續減輕部分民眾貸款負擔等。

最後，在提升國家基礎建設方面，今年擴大公共建設預算投入逾3成，並持續推動六大核心戰略產業外，亦將規劃協助產業及中小企業朝低碳化、智慧化等升級轉型；同時透過獎勵補助措施及提供優惠方案等，加速疫後觀光產業復甦；此外，為因應極端氣候衝擊及穩定國內糧食安全供應，將強化農業基礎設施，並照顧農漁民權益，以提升農業發展動能。政府已擬具「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，並送請立法院審議，本會與相關部會將積極向立法院各黨團及委員溝通說明、爭取支持，盼能儘快完成立法程序。

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