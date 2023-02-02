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大陸 大陸焦點 特派現場

逛美術館！他把書包放燈下竟「被狂拍」　下秒拿回眾人氣炸

▲▼法國,巴黎,奧賽美術館（圖／視覺中國CFP）

▲一名男學生到美術館看展，突發奇想把書包放在燈光下，看看是否會吸引其他人注意。圖為法國巴黎奧賽美術館。（示意圖／視覺中國CFP）

實習記者林郁婷／綜合報導

現代藝術有時真的讓人看得霧煞煞！大陸湖北一名劉姓大學生，日前到美術館參觀，突然覺得書包背著有點累，拿下來後就隨手放在地上，卻發現書包正好在走廊燈光的正下方，彷彿真的是一件作品，因此他想看看會不會有人被吸引，於是要朋友站在前方拍照，沒想到真的引來民眾圍觀。

根據《九派新聞》報導，大陸湖北武漢一名劉姓學生，日前和朋友一起到「合美術館」看展覽，參觀途中覺得書包背得有點累，就拿下來隨手放地上，到旁邊休息，這時他突然發現，書包正好在燈光的中間，被光照射後就像一件真的藝術品，因此他有個想法，想測試會不會有人被吸引。

▲▼男學生書包放燈下被當藝術品圍觀。（圖／翻攝自微博／板札在線）

▲一名男子在書包前猛拍照，劉姓同學於是在眾目睽睽下拿回書包。（圖／翻攝自微博／板札在線）

他受訪時表示，「我先前看過一些與藝術有關的影片，例如把香蕉貼在美術館的牆上，引來很多人圍觀」，因此就想照這個方法試試看，他請朋友對著書包拍照，假裝真的是一件藝術品，而自己則在一旁觀察，結果真的有大約20人圍觀，還有一名男子不停拍照。

劉同學透露，自己不是讀藝術相關科系，但平時喜歡看展覽，因此希望用這個方法，喚起民眾對藝術的思考，「當時有位小朋友和爺爺一起來，看到後不停問『為何有一個書包放在那』」，之後他當面拿回書包，拆穿這個假藝術品，而那位拍照男子看到後，意識到自己搞錯後，似乎有些不滿，還哼了一聲尷尬地逃離現場。

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