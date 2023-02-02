新竹縣府年後人事大地震！6局處首長換人　異動超過1／3

▲新竹縣長楊文科針對府內一級主管進行大幅度調整。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣長楊文科連任一個月，在農曆年正式上班後宣布一級主管調整，16個局處中有6位局處長換人，異動幅度超過3分之1。楊文科表示，人事調整是深思熟慮後做的決定，新的團隊將與新竹縣未來榮景共同打拚。

新竹縣年前已調整的局處包含新聞處、警察局、消防局，中央官派的主計、人事和政風，年後開工楊文科再公布包括稅務局、財政處、交旅處、社會處、地政處、行政處六個局處進行調整。

▲左起卸任處長吳迪文、行政院人事總處人事長蘇俊榮、新竹縣長楊文科、新任處長陳美志。（圖／新竹縣府提供）

此次調整幾乎可說是新竹縣歷年以來之最。楊文科說，很多人認為連任後只求守成，事實上他覺得應該要繼續帶領新竹縣進行「突破性發展」。考量基層公務人員的經驗傳承，才在跨年期間思考，決定局處長由不同特質和潛力的人才接手，而原本長期勞心勞力的局處長們也可暫時轉職參議、秘書，喘息之餘也將經驗繼續傳承。

本次縣府調整名單：

財政處長由縣府參議梁淑惠接掌；原財政處長黃國峰轉任縣府簡任秘書兼代理稅務局長；原稅務局長彭惠珠改任參議。

交旅處長由副處長戴志君升任；原處長游志祥6日轉任台中市政府運動局副局長。

社會處長由簡任秘書陳欣怡接手；原處長李國祿轉任縣府參議。

地政處長由副處長古瓊漢升任；原處長魏嘉憲轉任參議。

行政處長由簡任秘書周秋堯；原處長邱俊良轉任參議。

維持留任：衛生局長殷東成、教育局長楊郡慈、民政處長賴江海、勞工處長劉家滿、文化局長李安妤、產發處長陳偉志、工務處長江良淵、環保局長朱振群、農業處長范萬釗、原住民族行政處長雲天寶。