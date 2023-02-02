　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新竹縣府年後人事大地震！6局處首長換人　異動超過1／3

▲新竹縣長楊文科。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣長楊文科針對府內一級主管進行大幅度調整。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣長楊文科連任一個月，在農曆年正式上班後宣布一級主管調整，16個局處中有6位局處長換人，異動幅度超過3分之1。楊文科表示，人事調整是深思熟慮後做的決定，新的團隊將與新竹縣未來榮景共同打拚。

新竹縣年前已調整的局處包含新聞處、警察局、消防局，中央官派的主計、人事和政風，年後開工楊文科再公布包括稅務局、財政處、交旅處、社會處、地政處、行政處六個局處進行調整。

▲新竹縣長楊文科(右2)，行政院人事總處人事長蘇俊榮(左2)新任處長陳美志(右1)從卸任處長吳迪文(左1)。（圖／新竹縣府提供）

▲左起卸任處長吳迪文、行政院人事總處人事長蘇俊榮、新竹縣長楊文科、新任處長陳美志。（圖／新竹縣府提供）

此次調整幾乎可說是新竹縣歷年以來之最。楊文科說，很多人認為連任後只求守成，事實上他覺得應該要繼續帶領新竹縣進行「突破性發展」。考量基層公務人員的經驗傳承，才在跨年期間思考，決定局處長由不同特質和潛力的人才接手，而原本長期勞心勞力的局處長們也可暫時轉職參議、秘書，喘息之餘也將經驗繼續傳承。

本次縣府調整名單：

財政處長由縣府參議梁淑惠接掌；原財政處長黃國峰轉任縣府簡任秘書兼代理稅務局長；原稅務局長彭惠珠改任參議。

交旅處長由副處長戴志君升任；原處長游志祥6日轉任台中市政府運動局副局長。

社會處長由簡任秘書陳欣怡接手；原處長李國祿轉任縣府參議。

地政處長由副處長古瓊漢升任；原處長魏嘉憲轉任參議。

行政處長由簡任秘書周秋堯；原處長邱俊良轉任參議。

維持留任：衛生局長殷東成、教育局長楊郡慈、民政處長賴江海、勞工處長劉家滿、文化局長李安妤、產發處長陳偉志、工務處長江良淵、環保局長朱振群、農業處長范萬釗、原住民族行政處長雲天寶。

ET快訊
快訊／台中警街頭開4槍！男自撞電線桿　棄女友逃逸
快訊／震撼！文姿云宣布退出國家隊　放棄亞運3連霸
薔薔指控A錢！　日本店家回應了
生男3大技巧　醫：努力「深入」讓Y精子衝刺
李玟爆11年婚變　2繼女也跟她翻臉！
應召女赴名醫豪宅啪啪　控遭下藥「多P性侵」！真相大反轉
台中新婚警輕生！網狂傳「放空這檔飆股」　真相曝光
卡爆！大批網友搶虎航機票　準時一點QQ了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「麥卡錫訪台」如何衝擊兩岸？　郭正亮分析：大陸有更絕的做法

國民黨該世代交替？　他舉「這3人」喊：該做的是「能者居之」

海地警遭黑幫殺害抗議趨緩　我大使館恢復正常運作

蔣萬安稱7成民眾盼恢復垃圾桶　柯文哲提撤除2原因：不用民調都知道結果

北市恢復垃圾桶成戰場　他點出問題一關鍵

猛攻陳建仁借調「酬庸內閣」　國民黨酸王美花：還敢不敢賭雞排

蔡壁如憂「選總統態度不明確」　柯文哲：難道要敲鑼打鼓？

林奕華今辭立委明任副市長　謝佩芬：臉皮比犀牛皮還厚

陳建仁小心了！院長症候群曝光　「賴蘇」兩人都因這病住院動手術

國民黨狂打陳建仁借調　民進黨：人格毀滅戰

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

睽違2年！胖狗開心過平安橋　師公點香收驚祈福：超乖的

6歲兒語音搜尋卡通影片　不忘禮貌：拜託求求你

貓窩買太小大肚喵卡住　媽後悔：不應該省錢！

出國慶生整架飛機只有他　幸運男意外包機：我是VIP

林書豪宣布2/4抵台　目標迎台灣職籃首秀

「麥卡錫訪台」如何衝擊兩岸？　郭正亮分析：大陸有更絕的做法

國民黨該世代交替？　他舉「這3人」喊：該做的是「能者居之」

海地警遭黑幫殺害抗議趨緩　我大使館恢復正常運作

蔣萬安稱7成民眾盼恢復垃圾桶　柯文哲提撤除2原因：不用民調都知道結果

北市恢復垃圾桶成戰場　他點出問題一關鍵

猛攻陳建仁借調「酬庸內閣」　國民黨酸王美花：還敢不敢賭雞排

蔡壁如憂「選總統態度不明確」　柯文哲：難道要敲鑼打鼓？

林奕華今辭立委明任副市長　謝佩芬：臉皮比犀牛皮還厚

陳建仁小心了！院長症候群曝光　「賴蘇」兩人都因這病住院動手術

國民黨狂打陳建仁借調　民進黨：人格毀滅戰

美國冬季風暴侵襲德州！35萬人「慘遭斷電」　航班取消車禍頻傳

加了辣椒粉、燈籠椒！　超獵奇「麻辣鍋手搖杯」限時開喝

20歲直播主鏟子擊殺2歲試管寶寶！吐怨恨「樓上太吵」　被重判死刑

厄文遭綠衫軍滿場球迷狂噓　籃網慘輸聯盟龍頭43分

為了趕飛機！爸媽直接把「嬰兒丟輸送帶上」　女地勤發現嚇壞

快訊／攔檢假車牌！台中警街頭開4槍　男自撞電線桿...棄女友逃逸

YSKM再度單殺超極限！主播驚豔喊：好快的手速、新生IG開季無敵三連勝

捨不得愛犬擠後車廂　換新車柴柴「塞走道卡位」爸無奈笑了

2歲橘貓「二度遭退養」滿臉愁容　原因曝光惹心疼

交配到死！雄性北方袋鼬瀕危　竟是因為「忙著播種」不睡覺

調皮鸚鵡嘴叼藍芽耳機 開啟震動模式抖不停！

政治熱門新聞

「民進黨2024副總統都是她」　蔡壁如曝原因

律師稱林智堅是小蝦米　黃國昌一句反擊

2024民進黨若推「德美配」　郭正亮揭國民黨危機：民眾很厭煩

游錫堃訪美　籲認清紅色滲透真相

郭被爆組非綠陣營　柯：2月中見面

蘇貞昌爭選2024？　親信幕僚給答案

徐巧芯自稱將是「殺神殺佛」立委　他嘆：多麼利欲薰心才說得出口

快訊／蘇貞昌內閣交接隔日驚傳住院　蔡英文趕忙探訪

陳建仁小心了！院長症候群曝光　「賴蘇」兩人都因這病住院動手術

藍諷陳建仁貪中研院薪水　他勸「這筆」也領一領

余正煌遭爆「考績乙」　調查局回應

陳建仁首次主持院會　蔣萬安搶頭香、盧秀燕邀看經典賽

蔣喊恢復垃圾桶　柯提撤除2原因

恢復垃圾桶爭議　里長反對走回頭路

更多熱門

相關新聞

竹縣發「有條件」1萬敬老金　受惠族群搶先看

竹縣發「有條件」1萬敬老金　受惠族群搶先看

為打造樂齡宜居的高齡友善城市，新竹縣繼楊文科上任縣長後，即恢復敬老福利津貼3千元，同時今年更擴大福利範圍，在排富機制下，提供年滿65歲、民國94 年8月1日以後戶籍遷入新竹縣並設籍滿10年的長者，每人發放敬老禮金1萬元，申請期間為5月1日至7月31日，預計10月4日發放。

這種植物會殺人　縣府公告「流彈區」！

這種植物會殺人　縣府公告「流彈區」！

竹縣2議員巧中汽機車　關鍵細節公布

竹縣2議員巧中汽機車　關鍵細節公布

縣議員入閣竹縣府　邱靖雅自爆動心關鍵

縣議員入閣竹縣府　邱靖雅自爆動心關鍵

回收車大迴轉致重車撞上　國賠91萬確定

回收車大迴轉致重車撞上　國賠91萬確定

關鍵字：

新竹縣府

讀者迴響

熱門新聞

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

戲劇一哥驚爆罹癌！　星友人「腫瘤10公分大轉移肺部」

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

日高中生惡搞壽司郎！淒涼現場照曝光

今10:00開搶！日韓機票1499元起

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

踢爆宋先生「假故事帶風向」！　他怒揭內幕點名道歉

職籃球員外遇女球迷！模特兒妻揭獲賠30萬

獨居母猿產子　動物園急追生父

莫彩曦玩「上銬挑戰」違反台灣法律！3人遭警攔檢帶走

主持女王昔走光露點！嫁百億富商淡出17年近況曝

台中港務警車內燒炭！留遺書股票賠千萬

更多

最夯影音

更多
避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃
NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面