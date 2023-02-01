【廣編】Fubon Angels啦啦隊多元化發展　透露臉部保養祕訣

▲Fubon Angels擔任「TT波特嫚面膜」年度代言人，成為第一支代言面膜品牌的啦啦隊。

圖、文／波特嫚提供

Fubon Angels自2017年成軍至今，為首支跨足職業棒球和籃球雙棲的啦啦隊。面膜業者1/30日宣布，將邀請Fubon Angels擔任「TT波特嫚面膜」年度代言人，成為第一支代言面膜品牌的啦啦隊。

Fubon Angels以清新亮麗、活力自信的外型及在球場上賣力應援的健康形象，深受粉絲們喜愛，近年來這群女孩更是往多元化發展，無論團體單曲、商業演出、節目主持、電視通告等，不論球場內外都可看到她們的身影。

慈妹表示，首次擔任代言人讓她超級期待，而且面膜對每個女生來說都是生活必需品，可以分享給女性朋友是她的榮幸。沁沁也提到，她也將面膜推薦給其他成員，大家使用後都覺得膚況越來越好，面對鏡頭更加有自信。

秀秀子說，平常在棒球場應援，經歷風吹日曬雨淋，對皮膚造成損傷，所以她回家卸妝後，一定要敷面膜，一星期大約敷三次，隔天就會覺得皮膚很Q彈，加上她是乾性肌膚，會特別注重保濕。潔米、蓁蓁及檸檬都擁有白皙透亮的好肌膚，在分享平時的保養祕訣異口同聲的說「做好保濕是最基本的工作」，笑說世界上沒有醜女人、只有懶女人，希望所有愛美的女性都能成「女神」！