台灣燈會「今起試燈」2／5盛大開展！主、副燈亮點一次看

▲台灣燈會主燈玉兔壯彩。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

2023台灣燈會開燈倒數！交通部觀光局今晚7時針對位於國父紀念館及臺北市政府前廣場的中央展區將進行全區試燈，中央展區設有一座主燈、三座副燈以及六大多元主題燈區，預計將於5日正式開展。

觀光局表示，今年主燈「玉兔壯彩」是睽違4年後，再度回歸值年生肖造型，由藝術家李明道操刀，首創高達22公尺的Robot造型科技玉兔主燈，邀請奧運金牌選手郭婞淳透過臉部動作捕捉技術，為玉兔增添生動表情。

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主燈搭配金曲音樂人陳建騏創作主題音樂，自由變換多套精彩表演，主燈也搭配經典建築臺北101展演，將帶給賞燈民眾全新感動。

▲▼台灣燈會副燈從心出發、蟠龍獻瑞。（圖／觀光局）

三座副燈分別由燈藝師藍永旗取材臺灣常民信仰，結合傳統技藝與機械展演，以「蟠龍獻瑞」致敬千禧年台灣燈會九龍燈意象；「從心出發」由燈藝師黃文全以臺灣造型為基座，藍鵲家族佇立於大樹頂端，一顆滿懷感恩的心致謝疫情期間辛勞的醫護人員。

「躍動未來」則由藝術家莊普取樣諸多建築外觀，以數位科技0與1為創作元素，打造有別以往傳統花燈形式的科技作品，不同樣貌的副燈展現台灣燈會從經典到創新的精神。

▲台灣燈會生肖叢林燈區。（圖／觀光局）

▲台灣燈會湖光悠遊燈區。（圖／觀光局）

▲台灣燈會國際友誼燈區。（圖／觀光局）

六大多元主題燈區包含結合國父紀念館水域生態翠湖的「湖光悠遊燈區」、回顧台灣燈會歷年小提燈的「生肖叢林燈區」、融合傳統民間故事和各國童話元素的「歡樂派對燈區」、激發民眾對未來生活想像的「科技創新燈區」、光影藝術結合國父紀念館建築的「台灣臻美燈區」，以及透過花燈串起國際交流情誼與美好的「國際友誼燈區」。

觀光局表示，誠摯邀請民眾前來細細欣賞燈藝師精巧別緻的製燈工藝，及觀賞現代光影多媒體科技與傳統花燈結合，展現台灣燈會從經典到創新的精神，賞燈民眾將可體會到不同以往的視覺及視聽享受。