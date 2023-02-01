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新官上任管碧玲　促「海洋三法」最速排入院會

 ▲▼海洋委員會新任主任委員管碧玲（右）視導海巡署。（圖／取自管碧玲臉書）

▲海洋委員會新任主任委員管碧玲（右）視導海巡署。（圖／取自管碧玲臉書）

記者潘姿吟／綜合報導

行政院海洋委員會新任主委管碧玲昨（31日）上任典禮結束後，隨即向行政院鄭文燦副院長、何佩珊政務副秘書長報告海洋三法推動進度及困境，同時拜訪行政院張景森政務委員尋求立法支持。管碧玲表示，期待在行政院的支持下，加速三法進程，以深化海洋政策方針及海洋治理事務之推展。

海洋三法包括《海洋保育法》、《海域管理法》以及《海洋產業發展條例》，主要統籌處理了海域使用和保護的各項法律問題，以確保海洋生態系統的健康維護。去年（2022年）6月，多家環保團體到行政院召開記者，指出2019年11月20日政府公布實施《海洋基本法》，明定兩年內各級單位必須修訂相關法規，以落實海洋保護的目的，但早已過法定期限，對此，呼籲行政院儘速審議草案並送進立法院審議。然而，但時至今日已經邁入第3年，仍未見行政院提出草案內容。

管碧玲昨天在臉書粉專PO文指出，「海洋三法無法出行政院，我一分一秒都不浪費，照完相，立刻趨往督導政委張景森辦公室。我要求海洋三法要以最快的速度，完成最後的協調，陸續排入行政院會。」

據了解，「海洋三法」卡關多時，主因為主責單位海委會所提出的版本不夠完整，此外，也待跨部會協調。管碧玲昨在前往海巡署進行視導及聆聽業務報告時，展現全力以赴推動海洋治理之決心與行動，她承諾將持續藉由行政及法制上的推動，改善海巡同仁在「工具環境」、「執法環境」及「待遇環境」所面臨的困難及不足，保障海巡同仁的安全，才能保衛2,300萬的國人，展現守護藍色國土的決心。

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