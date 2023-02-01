獨／台南龍崎重機騎士自摔亡身份曝！建材龍頭前經理...董座哀慟回應

記者黃宥寧／綜合報導

慟！台南龍崎182線（182市道）為跑山勝地，吸引許多重機騎士前往挑戰。上月29日1名邱姓男子騎著Honda CBR250RR連人帶車摔進水溝，經送醫仍回天乏術，而其身份也隨之曝光，為知名人造大理石生產廠家羅馬岡石前經理，對此，前東家董事長也難過回應。

熱愛重機的52歲邱男，上月29日下午4時38分許，騎乘愛駒行駛到台南龍崎182線西向東28.5公里處，疑失控自撞路邊護欄，人車滑落山溝當場沒有生命跡象，經搶救仍回天乏術。

▼(左)邱姓騎士為羅馬岡石前經理，他於臉書放上去年12月建材展巧遇前東家黃維祝董事長(右)2人合影。（合成圖／記者黃宥寧翻攝）

從邱姓騎士臉書看得出他極熱愛重機，更時常分享攝手替他捕捉的壓車過彎追焦照；同時也發現他於去年12月11日PO出1張合照，寫下：「今天去參觀台北建材展，有幸重逢事業的啟蒙恩師，和重用我的羅馬集團黃董事長，詳談之後反而沒心再看展覽」，合影中另名男子就是羅馬岡石董事長黃維祝。

對此《東森新媒體ETtoday》詢問羅馬岡石集團，經確定邱姓騎士為全球排名前3大人造大理石生產廠家、羅馬岡石前研發部經理，任職期間為2005年至2007年。

羅馬岡石集團黃維祝董事長透過員工轉達，得知消息後既震驚又難過，因為去年12月才在建材展與邱重逢，開心暢聊些許，邱更主動遞上新名片，表示自己在大陸發展事業，對於前員工發生憾事，深感到不捨、哀痛，痛失英才。