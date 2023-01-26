獨／重機界「林依晨」輕鬆駕馭390kg陸地航母　甜美追焦照曝

▲嬌小甜美的艾兒輕鬆駕馭大型重機，經常騎乘愛駒Honda Rebel 500到各縣市踩點 。（圖／艾兒提供）

記者黃宥寧／台北報導

被視為男生興趣的大型重機，近年來陸續有女生投入其中，但部分人第一反應仍會困惑「騎得動嗎」、「女生學什麼重機」等。對此《東森新媒體ETtoday》專訪外表神似零負評女神林依晨的重機正妹艾兒，她分享接觸重機過程，也直言「抓到騎乘技巧」，就算有390公斤重的重機界頂級休旅GOLDWING也能輕鬆駕馭，霸氣外露回應，讓人感受到其強大自信吸引力。

▼穿上皮外套留著長髮大波浪的甜美艾兒，讓人很難想像她時常騎大型重機到台灣各景點踩點。（圖／艾兒提供）

艾兒活潑幽默形象在重機圈小有名氣，她受訪表示，自己從18歲開始接觸重機，會愛上騎重機背後藏一個「好笑」原因，她笑著說，自己坐車會暈車，連捷運如果不是坐在正對行進方向都會暈，為解不適感，一上車就會醞釀睡覺情緒，時常睡到目的地都懶得下車，她說騎車就不一樣了，因為要騎車就得認路，於是她下定決心入手重機。

相當有想法的艾兒說，因為家人也有騎重機，雖然會擔心她女孩子騎車，但也從未反對，她自曝考大型重機駕照跟買車都是「偷偷來」。她說，因身高、加上對車還不熟，所以選了坐高親民、龍頭輕巧的Rebel500。

她笑著回憶，等車期間，她的媽媽某天突然抓著她問「妳是不是買重機了」她當場嚇壞，緊張反問媽媽為何這樣問，沒想到媽媽竟可愛回「那就是買了！我就知道！」看見媽媽反應後，她也放心開啟騎乘愛駒之路。

▲熱愛重機的艾兒，騎乘重機展性出力與美的結合。（圖／艾兒提供）

艾兒進一步說，因為熱愛騎車旅遊，也將騎重機踩景點的過程拍成影片分享在YT上，喜歡挑戰自我的她，也不拘限自己嘗試各類型大型重機，甚至連車重390公斤的「二輪界休旅王者」HONDA GOLDWING都試乘過，她開玩笑說，「一開始因為身形矮小，對車不熟，因此都是車子選我」但在慢慢了解車之後，抓到騎乘技巧，各種車型都能輕易駕馭。

艾兒為完成「個人人生清單」年前更挑戰「d字型路線」環島，共騎1094公里；艾兒說，南橫公路是所有用路人引頸期盼，為了走這條路眾人一等就是13年，她也分享東進南橫公路時，看見整片大崩壁讓人感到非常壯觀，會覺得人類是如此渺小，峽谷山林當中是多麼的微弱微小，但卻能夠浪漫去享受這一趟旅程，去感受生命，但此生可能也會只來這一次。

▲換上夢幻長禮服的艾兒，主業是名不折不扣專業主持人。（圖／艾兒提供）

專訪最後，艾兒也分享自己騎乘大型重機沒摔車，但騎乘一般重型機車卻摔過多次更釀傷，最後她也呼籲，不管是騎哪種車安全是最重要的，騎帥不騎快，快樂出門平安回家才能騎到老。