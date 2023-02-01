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知名蛋糕吃到「超肥蒼蠅」！2寶媽氣炸公審烘焙坊　卻遭鄉民酸爆

▲▼2寶媽與2名孩子分享知名蛋糕，沒想到吃到蒼蠅。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲2寶媽與2名孩子分享知名蛋糕，沒想到竟在裡面發現蒼蠅。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

記者柯振中／綜合報導

香甜的蛋糕美食許多人都喜歡，但如果環境衛生有問題，食品可能會跟著出狀況。一名人妻1月30日搭乘高鐵時，購買某間知名烘焙坊的布丁蛋糕，豈料回家跟孩子分享，卻發現裡面有隻超肥蒼蠅，氣得她上網爆料，恐怖的畫面曝光後，也讓網友們看傻眼。

這名女子在「爆料公社」分享，她1月30日人在新竹高鐵站時，購買了某知名烘焙坊的布丁蛋糕，帶回家與2歲兒子、8歲女兒分享，豈料整個蛋糕吃了約一半，竟然在裡面發現一隻體型巨大的蒼蠅，光是肚子與腳露在外面，就讓人感覺相當噁心。

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女子告知店家這件事情，對方想要上門致歉，但女子完全不想接受，同樣也感到困惑，「到底多差的衛生環境，才能養出如此肥滿的蒼蠅？」

▼女子不想接受店家道歉，把自己遇見的事情上傳到網路分享，卻遭網友痛罵。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼2寶媽與2名孩子分享知名蛋糕，沒想到吃到蒼蠅。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

豈料貼文曝光以後，女子的遭遇沒有受到同情，反而有許多網友砲轟，「店家都願意負責了，想不懂Po這文的意義在哪？想表達什麼」、「店家都說要上門致歉了妳還不要？要賠償的話至少也要讓對方上門啊」、「不想接受致歉，那你想要的是什麼要說清楚哦！不然這裡很多人會亂想」、「都已經聯絡店家了，店家也釋出誠意了，你不接受又要爆料，用意只是想表示？？蛋糕的蒼蠅很肥美？」

不過，也有人感到認同，在下方留言力挺，「媽媽如果看到小孩吃的東西有蒼蠅，真的會很生氣，因為一沒注意，2歲的小孩可能就吃下去了」、「很意外一堆人帶風向檢討被害人，希望你們餐餐吃蛋糕都能吃到蒼蠅，人家消費者有權不接受任何安撫，為何這邊是不明究理檢討被害者」、「一堆人開口就是說想要多少，不然就是說嫌誠意不夠，他X的這麼完整的蒼蠅能埋到蛋糕裡面，根本就是整個廚房亂飛才能造成，憑什麼要這位媽媽接受店家道歉，爆料這間蛋糕環境多差剛好而已。」

 
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