差點沒命！巨石砸穿牆壁滾入民宅　她「差一步被碾死」畫面曝

A security camera inside a Honolulu home captured the moment a boulder came barreling through a family's living room.



Fortunately, no one inside the house was injured. https://t.co/pcaJe0mFs6 pic.twitter.com/BqtaS8PsRf — ABC News (@ABC) January 31, 2023

記者葉睿涵／編譯

美國夏威夷上周末發生了一起恐怖意外，65歲婦女佐佐木（Caroline Sasaki）在家中活動時，突然有一顆巨石從附近山坡滾落，直接撞穿牆壁滾入她的家中，所幸這名女子當時眼明手快地退了一步，才幸運沒被巨石砸中，驚險的畫面令人看了膽戰心驚。

據《紐約郵報》報導，這起驚悚的事件發生於當地28日午夜時分。當時，佐佐木坐落於夏威夷火奴魯魯（Honolulu）的房子，附近的山坡有巨石崩落，不料下秒就有一塊寬高各為5英尺（約1.5公尺）的巨石砸進她的家中。

▲夏威夷28日發生巨石崩落後衝入民宅的意外。在家中的佐佐木只差一步就可能被砸中。（圖／翻攝自推特）

巨石先是衝破了房子用煤渣砌成的外牆，然後再滾進客廳撞破另一面牆，最後落在了一間臥室裡。事發當時，佐佐木正好要經過巨石滾落的路徑，幸運的是，她當時剛好聽到玻璃門碎裂「砰」的一聲，眼明手快地往後退了一部，才沒有被巨石砸中。

佐佐木心有餘悸地表示，「我還沒有看過意外發生時的影片，但他們告訴我，如果我再往前走一步，我現在就不會在這裡了。」她也提到，自己已和家人住在這裡幾十年了，從來沒有遇過巨石崩落的情形，「以前下大雨和刮颱風時也不曾有過」，沒想到她與家人上周才剛把房子翻新就遇到這種事。

她與一些鄰居都認為，附近正在開挖中的建案是造成此次意外的元兇，不過開發商卻表示，崩落的巨石與他們的建案有距離，因此這起意外不可能是他們造成的。