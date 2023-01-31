陳建仁上任首視察指揮中心！　檢討2件事：室內脫口罩、入境檢疫措施

▲陳建仁視察指揮中心。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

新閣揆陳建仁今天上任，第一個視察行程就是中央流行疫情指揮中心，陳建仁會後受訪表示，今天最主要希望指揮中心檢討兩件事，分別是「入境檢疫措施」與「室內口罩規定調整」，將在這方面加強。

繼日本預計5月起將新冠降為流感等級，室內免戴口罩；美國也宣布將在5月11日結束因應新冠疫情的雙重國家緊急狀態。至於國內的情況，王必勝昨日已拋出5大防疫政策調整重點，最優先為口罩、邊境政策，接著還有確診者隔離政策、確診者通報定義、傳染病降類。

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陳建仁下午2點半視察「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」出席防疫視訊會議，約40分鐘後結束會議，於離開前接受訪問。

陳建仁表示，今天到疾管署來最主要看新冠防疫情況，在這過程中，發現台灣在防疫措施上做得相當的適合，在疫情的控制上，包含超額死亡率、疾病致死率等指標，在世界上OECD國家評比起來是好的。他特別感謝2300萬人民的努力，政府、民間配合，公私協力，才能達到好的防疫過程。

陳建仁說，今天來最主要是希望指揮中心來檢討兩件事，第一入境檢疫措施，以及室內口罩規定是否應該做調整，我們在這方面加強。

至於新內閣人選，陳建仁說，新內閣都是適才適用，選任的都是很有行政經驗的人，很多有地方溝通經驗，像是副院長（鄭文燦）是五星級市長，善體民意，這次內閣有新任女性內閣有7人，佔17%，新任入閣占比26%，這是一個很堅強的內閣的組合，希望國人給予支持， 相信能帶領台灣進入一個更美好未來，打造溫暖堅韌的台灣。