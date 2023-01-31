保全尾隨偷拍制服妹裙底　電腦驚見校方行事曆！學姊學妹也受害

▲北市女國中生遭尾隨偷拍，警方查扣電腦搜出30多張「同校」制服裙底風光。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者邱中岳／台北報導

2022年聖誕節前夕，1名國中女學生下課時在台北捷運遭人尾隨偷拍，當下發現後回家告知父母，父母立刻到派出所報案，警方1月初前往嫌犯位於新北市的住處逮人，並在電腦查扣30多張同校女同學的制服裙底風光，還在男子電腦內找到該校的行事曆，讓嫌犯百口莫辯。

警方調查，北市1名女國中生因面貌姣好，且有166公分的身高，2022年聖誕節前夕下課後搭捷運返家，竟被1名43歲的蔡姓男子尾隨，蔡男一路跟隨女國中生進入捷運站，在搭手扶梯時伺機偷拍，被機警的女國中生察覺有異，拍開男子後立刻返家告知父母。

父母隨即帶女兒前往報案，警方立刻調閱監視器追查，發現蔡姓男子為保全員，住在新北市三重區，1月中旬前往逮人，並查扣電腦、手機等證物。警方檢視電腦時發現，裡面有30多張被害女學生照片，訊後警方依照妨害秘密罪嫌送辦。

據悉，蔡姓保全的電腦內有30多張偷拍的裙底風光，與被害的女國中生都穿著同樣的制服，警方更在蔡男電腦內查出該校的行事曆，蔡男透過行事曆掌握學校作息，並且專挑該校女學生尾隨偷拍，不排除有更多女學生受害。

蔡姓保全並非首次偷拍裙底風光被逮，由於他對於女學生制服著迷，之前就曾經因偷拍身穿制服的女學生被送辦。