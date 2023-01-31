國3南向343.4k「內外側3車追撞」　6人受傷現場「廢鐵」畫面曝

▲國道3號南向343.4公里，30日深夜10時15分許發生1起3車輛追撞事故，造成6人輕傷，分送台南市立安南醫院及永康奇美醫院就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道3號南向343.4公里，30日深夜10時15分許發生1起3車輛追撞事故，造成6人輕傷，分送台南市立安南醫院及永康奇美醫院就醫，3名肇事駕駛酒測值為0，目前真正肇事原因及相關責任正由國道警察第八大隊警方調查處理中。

國道警察第八大隊警方指出，該大隊勤務中心於1月30日深夜10時15分接獲通報，國道3號南向343.4公里有事故發生，立即派遣巡邏車前往查看；現場有3部車發生事故占用3線車道。

初步調查，現場共計3輛小型車發生撞擊事故，研判43歲許姓男子所駕銀色自小客車因不明原因故障停於外側車道，遭26歲邱姓男子所駕黑色自小客車自後方追撞，而自後方另一輛行駛內側車道之56歲張姓男子所駕黑色自小客車再次追撞，3輛車駕駛人酒測值均為0.00mg/l；這起車禍造成6人受輕傷，由台南市消防局119救護車送醫，6人意識均清楚，3人送往台南市立安南醫院、另3人送往永康奇美醫院就治。該起車禍於30日深夜11時20分許現場清除完畢，恢復通車。

國道警察第八大隊警方呼籲用路人，車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查，避免發生類似事件，以維護自身及其他用路人之行車安全。