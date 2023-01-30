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全聯福袋頭獎號碼公布！3大電動名車近830萬　獎項幸運號碼一次看

▲▼全聯兔年福袋送3台名車。（圖／業者提供）

▲全聯兔年福袋送出3台電動名車。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全聯今年攜手大潤發推出「兔年新春福袋」祭出三大電動名車頭獎，今（30）日下午1點直播開獎，「Mercedes-Benz EQA 250」抽出幸運得主獎號為「033033」、「TESLA MODEL Y Long Range」幸運得主獎號為「094272」、「Porsche Taycan」幸運獎號為「021140」。

全聯2023年攜手大潤發推出兔年春節福袋，祭出三大電動名車頭獎包含保時捷「Porsche Taycan」、特斯拉「TESLA MODEL Y Long Range」、賓士「Mercedes-Benz EQA 250」總價值高達近830萬；另外還有天際航空熱氣球自由飛2人體驗組、中華航空桃園飛沖繩、桃園飛清邁單人來回機票等特別獎項，在1/30下午1點直播開獎完畢，提醒有買福袋的民眾別忘了對獎及領獎。

全聯也將於30日下午6點於官方網站公告所有得獎序號，得獎者必須於2023年10月20日前，依照官網說明將所需的資料郵寄回覆，以免錯失得獎機會。

全聯2023新春福袋「三大頭獎」開獎號碼：

Porsche Taycan純電轎跑車-黑(市價381萬) 1名：021140

TESLA MODEL Y Long Range純電轎跑車-白(市價約230萬）1名：094272

Mercedes-Benz EQA 250 純電休旅車-丹寧藍 (市價215萬) 1名：033033

全聯新春福袋特別獎項（各23名）：

天際航空 熱氣球自由飛2人體驗組(市價18,000元)
幸運獎號（末四碼）：9270

煙波花時間 宜蘭傳藝經典上下舖家庭房(市價17,600元)
幸運獎號（末四碼）：2505

中華航空 桃園-沖繩單人來回機票(市價13,500元)
幸運獎號（末四碼）：8218

中華航空 桃園-清邁單人來回機票(市價13,000元)
幸運獎號（末四碼）：1422

World Gym 3個月單點運動會籍（價值23,440元）
幸運獎號（末四碼）：8100

漢堡王 小華堡50顆（市價4,750元）
幸運獎號（末四碼）：9464

義大遊樂世界全 年護照乙張(市價3,600元)
幸運獎號（末四碼）：9644

牛角燒肉 優惠回數卡（市價2,777元）
幸運獎號（末四碼）：2550

萬國通路2,000元商品券
幸運獎號（末四碼）：6371

墊腳石2,000元商品券
幸運獎號（末四碼）：2926

老先覺功夫窯燒鍋1,000元商品券
幸運獎號（末四碼）：0722

潮味決湯滷專門店1,000元商品券
幸運獎號（末四碼）：4966

福利點數8888點（價值888元）
幸運獎號（末四碼）：7994

福利點數6666點（價值666元）
幸運獎號（末四碼）：1789

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