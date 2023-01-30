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iPhone 15 Ultra最新渲染圖曝光　兩大外觀重點更新

▲iPhone 15 Ultra渲染圖。（圖／取自Saad Ism)

▲iPhone 15 Ultra渲染圖。（圖／取自Saad Ism)

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果將在今年下半年推出iPhone 15系列，雖然距離正式發布的日期大約還有8個月左右，但是關於iPhone 15系列的猜測和曝光卻從未停止，其中外觀方面有兩點最值得關注，動態島和邊框新設計。

海外爆料客Saad Ism依據爆料的訊息繪製了iPhone 15 Ultra渲染圖。如圖所示，iPhone 15 Ultra延續了上一代Pro系列的動態島設計。不僅如此，iPhone 15 Ultra的中框改為了鈦合金材質，希望能減輕iPhone 15 Ultra的重量。

鈦合金的密度一般在4.51g/cm³左右，僅為鋼的60%，一些高強度鈦合金超過了許多合金結構鋼的強度。因此鈦合金的比強度（強度/密度）遠大於其他金屬結構材料，可製出單位強度高、剛性好、質輕的零部件。飛機的發動機構件、骨架、蒙皮、緊固件及起落架等都使用鈦合金。

除了鈦合金材料的更新之外，iPhone 15 Ultra的中框與背板、中框與螢幕的銜接處均做了弧度處理，手感會好於iPhone 14系列。另外，iPhone 15 Ultra還將獨占潛望式長焦鏡頭，同時配備A17晶片、USB-C接口等等。

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