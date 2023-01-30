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逛一圈LOPIA他喊貴「13貫握壽司940元」！老饕推1區必買：便宜好吃

▲▼Lopia,LaLaport,超市。（圖／記者施怡妏攝）

▲LOPIA超市是日本人氣連鎖大型超市。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

台中三井LaLaport北館在1月17日試營運，恰巧遇上春節10天連假，人潮爆棚，其中日本以肉品販售知名的LOPIA超市，每天都有滿滿的人潮，甚至還管制進場人數，一名網友趁著年假期間去逛，發現生鮮熟食價格都偏高，自選生魚片壽司13貫要價940元，傻眼直呼「超盤」，對此，內行人狂推這1區。

原PO在PTT發文，「LOPIA超市是不是很貴啊？」大家推薦的披薩，中等大小就要新台幣300元左右，沙拉170元，份量比好市多小，「自選的生魚片壽司也不便宜」。他買了13貫現場販售的壽司，選了鮭魚、鮪魚、鰻魚等等口味，竟然賣940元，「結完帳出來，被家人笑是盤子，不如去吃連鎖迴轉壽司的生魚片」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲一盒13貫要價新台幣940元 。（圖／翻攝自PTT）

另外，他還買了3罐日式醬料，每一小罐約200元有找，新鮮草莓6大顆約600元，生鮮肉類太多人，就沒有擠過去看，「而排隊部分有現做披薩，約要等5分鐘，生魚片壽司也要排隊，大概等5、6位左右，再來就是結帳櫃檯也要排5、6位左右」。

貼文一出，網友認為價格真的貴，「跟日本的價格差不多，數字的部分」、「LOPIA表示：我有說我要走平民路線嗎？」「940可以吃兩碗配料不錯的海鮮丼了，真的盤」、「940元，不如直接去壽司店吃」、「我自己吃起來是覺得壽司很新鮮，連鎖店是比較便宜沒錯，就看個人喜好囉」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友推生鮮肉品區。（圖／翻攝自PTT）

另外，不少人推薦生鮮肉品區CP值最高，「逛一圈覺得你跳過的生鮮肉區最划算」、「他們自製的肉品買回去，稍微加熱就可以吃了」、「會再買第二次的，大概就他們在自製的叉燒、火腿、培根、鮭魚握壽司，高麗菜整顆價格便宜」、「肉品區烤肉用的肉塊不貴，小家庭份量很方便，品質也好」、「最驚豔的是豬肉火鍋肉片，真的好吃，國產豬也不貴」、「披薩瑪格麗特的200而已，很好吃」、「握壽司只挑鮭魚，10貫300元」。

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