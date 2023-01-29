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快訊／第三波內閣人事！吳釗燮、邱國正留任　梁文傑接陸委會副主委

▲▼民進黨北市議員梁文傑6日受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲前民進黨北市議員梁文傑。（圖／記者陳家祥攝）

記者杜冠霖／台北報導

準行政院長陳建仁29日將發布第三波內閣名單，外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三都將留任，陸委會副主委邱垂正和海基會副董事長詹志宏兩人職位對調、而前北市議員梁文傑將接任另一陸委會副主委。

根據《自由時報》報導，外交部長吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三都將留任，陸委會副主委邱垂正和海基會副董事長詹志宏兩人職位對調、而前北市議員梁文傑將接任另一陸委會副主委。

而另一陸委會副主委吳美紅轉任海委會常務副主委、海委會常務副主委兼海巡署長周美伍、海保署長黃向文則留任。

近日陳建仁接任行政院長，在前兩波內閣改組名單中，新任閣員包含括副閣揆鄭文燦、內政部長林右昌、文化部長史哲、國立故宮博物院院長蕭宗煌、財政部長莊翠雲、僑委會委員長徐佳青、海委會主委管碧玲、原能會主委張靜文。

留任官員包含經濟部長王美花、勞動部長許銘春、衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲、教育部長潘文忠、法務部長蔡清祥、金管委主委黃天牧、環保署署長張子敬、交通部長王國材、數發部長唐鳳、退輔會主委馮世寬、客委會主委楊長鎮、原民會主委夷將‧拔路兒、人事長蘇俊榮、主計長朱澤民、美國事務委員會主委楊珍妮。

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