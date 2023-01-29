瘋搶fooodpanda優惠碼卻不能結帳！官方曝原因「異常已排除」

▲外送平台fooodpanda推出一日限定優惠碼，網友卻發現不能結帳。（圖／翻攝自fooodpanda臉書）

記者李宜秦／台北報導

今天是春節連假的最後一天，加上受到寒流影響，各地天氣冷颼颼，不少人窩在家裡叫外送享受最後的假日，外送平台fooodpanda也推出一日限定優惠碼，不過卻被網友反應無法使用，對此官方解釋，是因為同時間湧入過多人要結帳，才會出現約20到30分鐘的異常，目前均已排除問題。

fooodpanda推出一日限定優惠碼，只要在訂購美食外送時輸入「明天要幹嘛」，滿333元折111元；訂購生鮮雜貨時輸入「上班」，滿1555元折555元，另外還有500元紅包可搶。

不過許多網友反應無法使用優惠碼，紛紛到官方臉書留言「一直發生錯誤欸」、「初八你們把我搞得很憂鬱」、「都一直發生錯誤！孩子們肚子餓的要命⋯⋯算了！已放棄」、「好幾天都轉圈圈，今天一直錯誤！已放棄」。

對此，fooodpanda解釋，因為稍早訂單量龐大，出現約20到30分鐘的短暫異常，估計是開工前夕加上天氣寒冷，大家都窩在家裡叫外送，不過目前已經排除異常，可正常使用優惠碼並結帳，若消費者仍有問題，建議稍等再結帳，避免線上人數過多。