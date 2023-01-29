快訊／foodpanda「搶開工優惠碼」無法結帳！網崩潰：肚子餓

記者施怡妏／綜合報導

今（29）日是春節連假的最後一天，不少店家已經開門做生意，外送平台foodpanda也推出外送滿333元折111元的優惠，現在正值午餐時間，後台系統疑似故障，無法使用優惠折扣碼，網友在臉書底下留言抱怨。fooodpanda解釋，因為稍早訂單量龐大，系統出現異常，目前已經排除異常，建議稍等再結帳。

大批網友湧入官方臉書留言，「下單了，但訂單沒出現是怎樣？」「系統是不是掛了」、「好不容易選好一堆商品要下單當機清空！煩欸」、「伺服器無法負荷這麼大的量就別搞這種限時折扣，直接整個崩潰」。PTT上也有網友討論，「一直顯示錯誤欸，中午時間來鬧這齣也太麻煩了吧，有人的熊貓也出現問題嗎？」

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▲成功下單的訂單消失。（圖／記者賴彥琪攝）





▲熊貓已下單訂單無法顯示運送進度。（圖／記者賴彥琪攝）

對此，fooodpanda解釋，因為稍早訂單量龐大，出現約20到30分鐘的短暫異常，估計是開工前夕加上天氣寒冷，大家都窩在家裡叫外送，不過目前已經排除異常，可正常使用優惠碼並結帳，若消費者仍有問題，建議稍等再結帳，避免線上人數過多。

foodpanda今日推出一日限定優惠碼，訂購美食外送輸入【明天要幹嘛】滿333元，折111元；生鮮雜貨輸入【上班】滿1555元，折555元，而優惠碼的使用期間為，1月29日中午11時到晚上23時59分，以線上付款使用，數量有限兌完為止。