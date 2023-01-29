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明開工別煩！今年還有7大連假　最長放5天

▲過年,返鄉,通勤,高鐵,人潮,客運,轉運站,搭車,火車。（圖／記者周宸亘攝）

▲今天是收假日，許多民眾也要返回工作崗位。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

長達10天的春節連假進入尾聲，周一即將開工，要開始收心了。不過，今年還有7個連假，可以好好期待，規劃旅行了。

►3天以上連假（併同例假日）：

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和平紀念日：2/25（六）至2/28（二）4天

兒童節及民族掃墓節：4/1（六）至4/5（三）5天

勞動節（勞工限定）：4/29（六）至5/1（一）3天

端午節：6/22（四）至6/25（日）4天

中秋節：9/29（五）至10/1（日）3天

雙十國慶：10/7（六）至10/10（二）4天

2024跨年：12/30（六）至1/1（一）3天

▼2023年請假攻略。（點圖可放大／記者曾筠淇製）

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇製）

►請假攻略：

和平紀念日：請3天休9天，2/25－3/5（請3/1－3/3）

兒童節及民族掃墓節：請2天休9天，4/1－4/9（請4/6、4/7）

端午節：請3天休8天，6/18－6/25（請6/19－6/21）

雙十國慶：請3天休9天，10/7－10/15（請10/11－10/13）

不過，值得注意的是，雖然連假多，但一共還有5個周六需要補班，分別為2/4、2/8、3/25、6/17及9/23。

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