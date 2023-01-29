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過年招財迎金兔就靠各大銀行！發財水、開運小物領好領滿

▲▼過年,春節,發財金,發財水,銀行,2023開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲迎兔年想招財，就讓各大銀行推出的小物來幫忙開運集氣。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

為了讓民眾新春擁有好運勢、財源滾滾，許多銀行其實都推出了發財水和開運小物，像是發財水只要擺放在家中財位，在元宵節後與家人一同享用，即可增添財運，當然也可以將發財水噴灑至家中各處，象徵錢財迎進門。另外開運小物如發財金，則可放至皮夾、錢包或隨身攜帶，也能招來財氣，以下整理8家銀行提供的金兔開運好物，今年就讓各家銀行成為你的財神爺吧！

台新銀行

今年準備了吸飽金庫財氣的「開運水」共88888瓶，還有經過北部金山財神廟以及南部北港朝天宮誦經加持過的「發財金」共58888份，即日起在全台101家分行提供。迎新春還有好禮，1月底前完成基金線上交易，就有機會抽中16888點台新Point；財富管理會員則可參加分行抽紅包活動，價值6萬元黃金得主可能就是你。

▲▼過年,春節,發財金,發財水,銀行,2023開運。（圖／台新銀提供）。

▲台新銀不只給開運水，還大方送黃金。（圖／台新銀行提供）

合庫銀

兔年分享過年福氣，合庫銀提供限量約13萬瓶「發財水」，與設計成金磚造型的「米磚」限量約5萬份，不論是米磚還是發財水，通通都事先放進銀行金庫中吸收大量財氣，要與業務往來密切的客戶同享，即日起可於全台各分行索取。

渣打銀行

渣打銀行的理財客戶注意了！只要在3/31前完成保險建議書、保單健診及保險財務需求分析任一項目，就能拿到每人限領一份的「新春發財水」一瓶，數量有限，想要的人手腳要快。

元大銀行

即日起，客戶可至全台共149家分行領取限量12萬份的「鴻兔大展發財水」，與1萬2千份的「財神爺水晶擺飾」乙份。發財水可飲用或裝入噴霧瓶中，噴灑家裡角落，象徵財富滿屋；水晶擺飾則可放於收銀機旁，寓意生意興隆。此外，至3/31止，參加元大銀行「鴻兔大展」專案，完成專案指定任務與填寫理財問卷，亦可獲得限量發行的「招財兔」撲滿乙個。

台北富邦銀行

今年準備總共66666瓶的兩款發財水「金兔迎財」和「福兔迎財」，紅金配色的設計亮眼喜慶，拿來送人自用都相當應景，預計於新春開工日1/30開始發送，民眾可到全台135家分行洽辦業務時索取。

新光銀行

新光銀行兔年「福兔迎祥發財水」包裝，以粉紅色為底色，加上鞭炮與吉字等，給予民眾大大福氣，並特別於春節期間放置在分行金庫中飽吸財運，讓客戶在開工營業日1/30至全國各分行臨櫃辦理業務時即可免費索取、招福添財，數量有限送完為止。另有以「兔」為造型的生肖提燈，擁有祈福、著色、書籤等功能，新光銀行信用卡卡友只要於2/4前刷卡累計一般消費達30000元，即可兌換三只燈籠，數量有限換完為止。

▲▼過年,春節,發財金,發財水,銀行,2023開運。（圖／翻攝自新光銀行官網）。

▲福兔迎祥發財水與生肖提燈。（圖／翻攝自新光銀行官網）

中國信託銀行

中信兔年特別與知名藝術家劉洋哲合作，推出主題為「境善靜美」的限量設計年曆，另外準備有發財金、發財水共88888份，致贈予1/30新春開工日來行的財富管理客戶，祝福大家「境善靜美，喜氣洋洋」，可洽各分行索取。

國泰世華銀行

限量「錦兔、福兔」兩大系列新春贈禮，包括紅包袋、筆記本、春聯、招財金、月曆、發財米及發財水等，其中「2023錦兔招財金」由扶助庇護員工謀生自立，與「伊果文創印刷庇護工場」進行後製加工，並放入金庫吸收滿滿財氣。「2023錦兔發財米」則是選用友善環境耕作的花東優質米，讓民眾輕鬆支持友善環境，也吃進滿滿好運；只要到分行辦理相關業務即有機會獲得限量新春開運小物。

▲▼過年,春節,發財金,發財水,銀行,2023開運。（圖／翻攝自國泰世華銀行fb）

▲國泰世華銀行2023錦兔招財金。（圖／翻攝自國泰世華銀行fb）

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