花2千元買鞋　他自豪曝「一穿2年」！苦主1狀況勸換：差點摔死

▲原PO買了一雙鞋，兩年來幾乎天天穿。（示意圖／達志）

網搜小組／鄺郁庭報導

對很多人來說，鞋子是一種時尚配件，所以會買好幾雙換著穿，但也有一派一穿就是好幾年。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他兩年前花2千多塊，買了一雙黑白色鞋面的鞋後，幾乎天天穿。意外的是，鞋面到現在都沒髒，鞋底也沒磨平的跡象，讓他不禁問卦「一雙鞋穿多久？」

這位網友文中向其他人發問，「各位一雙鞋都穿多久啊？」說他兩年前花2千塊買了一雙知名品牌的路跑鞋，「穿到現在還在穿，幾乎每天穿，用途就上班上課走路，結果到現在鞋面完全沒髒（黑白鞋面），鞋底也沒磨平的現象，讓我想換鞋都捨不得換。」

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看到貼文後，就有人也一穿穿超久，「歐洲買的手工鞋，穿10年」、「10年以上，哪邊破就補哪邊，鞋底磨平就換鞋底，鞋墊薄了就換鞋墊。」還有網友表示，「運動的大概8個月到1年上下」、「某牌運動鞋，快4年」、「16個月。」

更多人則是覺得到「1狀態」就要換，「差不多3年，鞋底磨平了才換」、「鞋底磨平吧？以前被肥皂水陰過滑倒」、「看鞋底吧？磨平就換了」、「磨平就換，不然下雨天差點摔死好幾次」、「每天穿同一雙兩年，鞋底沒磨平？有這麼耐？」