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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

今年3月啟用！西門町廢屋變身「遊客中心」　解決公廁不足問題

▲▼西門町遊客中心。（圖／台北市工務局提供）

▲西門町遊客中心外觀。（圖／台北市工務局提供）

記者袁茵／台北報導

新年新氣象！今年春節期間，倘若民眾來到西門徒步區在漢中街45號，將可看到一棟嶄新風貌的建築物，是已經竣工即將開幕的西門町遊客中心，啟用後預期帶給徒步市民更友善的街區體驗，期許用路人可以兔年「行」大運，鴻「徒」大展。

位於台北市西門町徒步區內的漢中街45號，原為國有財產署所有被非法占用土地，排除占用後，在西門徒步區街區發展促進會爭取下，由台北市政府主導，向國有財產署價購該土地並重新設計成為遊客中心，以解決西門町公廁不足，遊客須借用周邊店家廁所使用問題。

北市工務局新工處建築科長顏俊明表示，漢中街45號位於漢中街及武昌街二段交叉口，在西門徒步區街區發展促進會爭取下，由觀傳局、新工處攜手合作，將舊有建築拆除並重新改造為遊客中心，設有機動派出所、公共廁所，提供觀光客專業旅遊諮詢服務，另有販賣中心及遊客休憩空間，以簡約素雅建築外觀及通透明亮設計，創造優質舒適的觀光服務空間。

顏俊明介紹道，西門町遊客服務中心鄰近西門捷運站，周邊交通便利，國內外旅客絡繹不絕，預期藉由該遊客中心的建築美學提升城市形象與國際觀感。

顏俊明說明，「台北市萬華區漢中街45號重建工程」工程預算金額為7348萬餘元，為興建地上4層之鋼骨構造玻璃帷幕建築，總樓地板面積約673平方公尺，目前已完工，預計2023年3月正式開幕亮相，未來將提供該地區更友善的旅遊服務，打造西門徒步區觀光新地標。

▼西門町遊客中心內部設計。（圖／台北市工務局提供）

▲▼西門町遊客中心。（圖／台北市工務局提供）

▲▼西門町遊客中心。（圖／台北市工務局提供）

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