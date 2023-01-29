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大陸 大陸焦點 特派現場

相親遇疫情「被迫同居13天」！情侶4個月後登記結婚：儘快要寶寶

▲▼相親遇疫情被迫同居男女已領證結婚。（圖／翻攝自紫牛新聞）

▲相親遇疫情被迫同居男女已領證結婚。（圖／翻攝自紫牛新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名女子先前和相親對象在海南三亞見面，不料遇上疫情，被迫同居13天，隨後2人感情迅速升溫開始熱戀。近日，當事人聶姓女子在社交平台曬出了結婚照並配文，「和媽媽安排的相親對象李同學領證了，長輩們都很高興！我們也很高興！」

據《紫牛新聞》報導，聶女今年35歲，在海南讀完大學後，一直留在三亞工作。去年6月，家裡的親戚給聶女介紹了相親對象李男，兩人互加微信後聊了一段時間，發現彼此是同一屆的高中校友，好感倍增。因此，在深圳工作的李男決定七夕前往三亞與聶女見面。

8月4日，兩人在三亞相見，都覺得對方還不錯，便相約一起在三亞遊玩兩天。當時李男預訂了三亞灣的一家兩室一廳的民宿，聶女的家離三亞灣比較遠，為了方便之後的行程，聶女也入住了民宿，「之前聊天時能感覺出來他人品很好，我們雙方家長也都比較了解，加上民宿有兩間房，我就答應一起入住了。」

初次見面時兩人互送了禮物，聶女還帶著李男在三亞灣的周邊轉了轉，「我們相處蠻融洽的，我當時就想還可以進一步了解了解。」

聶女和李男在三亞玩了兩天，原本李男應該搭乘8月6日的航班回深圳，沒想到那幾天三亞的陽性病例忽然增多，三亞開始實行全市臨時性靜態管理，飛往外地的航班紛紛被取消。李男的航班被意外取消後，他就和聶女一起被封控在了三亞的這家民宿裡成為了「室友」，沒想到因此開啟了一段奇妙的緣分。

兩人朝夕相處後，發現三觀一致，之後感情迅速升溫。不久後，情投意合的兩人確定了戀愛關係。聶女說，兩人生活在一起的這段時間仿佛有種提前體驗了婚後居家過日子的感覺，「如果以後的生活是這樣的話，我也覺得挺滿足的。」聶女說，經過這段時間的相處，兩個人的心靠得更近了。

8月下旬，臨時封控解除後，李男返回了深圳。聶女說，「那時候我們已經商量好了，下一次見面就一塊回老家見家長，如果發展順利的話想在過年前後登記結婚，然後和他一起去深圳生活。」

2022年12月26日，兩人領證結婚，「其實我們早就有領證的計劃了，只不過預約比較難，排了大半個月的隊才領到了證。比較搞笑的是，領證前一段時間，我倆都陽了，所以一直沒好好洗澡，領證那天我們才剛轉陰，怕著涼就裹著厚厚的棉衣去了，到了才發現很多小年輕都穿得非常漂亮，甚至還請了人來跟拍，對比之下我倆都顯得亂糟糟的，現在想起來還挺不好意思的。」聶女笑著說，不過領到證的那一瞬間還是很開心的。

聶女說，「很期待婚禮，同時我倆還有一個小小的心願，就是能盡快有一個屬於我們的可愛的孩子。」

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