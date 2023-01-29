▲易累竟是麩質不耐！她超商買完菜「乳糜瀉」回家躺數天才恢復。（圖／翻攝unsplash,pexels）

記者嚴云岑／台北報導

31歲的林小姐深受麩質所苦，一開始她只覺得自己很容易疲勞，休息幾天就好，但沒想到有一次只是到附近超商買個菜，居然讓她累到需要在家休息個好幾天才有體力進行下個行程，嚴重影響日常生活。後經整合醫學綜合檢查，才知道她是因烈麩質不耐引發的「乳糜瀉」反應，導致脹氣、消化不良，更有嚴重的疲勞、營養不良、貧血等狀況。

收治個案的聯欣診所副院長顏佐樺醫師說明，麩質敏感反應是一個光譜，有些人身體反應相當劇烈，就像是林小姐一樣，也有些人儘管不緊急，身體卻長期有狀況。麩質不耐者常見狀況有腸胃道問題，如拉肚子、排便不成型、便秘，但也可能呈現慢性疲勞、骨質疏鬆、或兒童生長遲緩等狀況。

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若有慢性消化道症狀，或是因營養吸收不良而導致的狀況者，如體重減輕、缺乏鐵質等等，都可透過腸胃道健康檢查評估腸黏膜健康、發炎程度、麩質敏感與胰臟消化酵素，瞭解腸道症狀可能的原因。若檢查出有麩質敏感者，只要持續六周時間先避開麩質，狀況即會逐漸開始改善。

顏佐樺舉以林小姐為例，當知道其麩質過敏後，聯欣診所的醫療團隊除建議先開始進行無麩質飲食之外，更協助規劃有助腸道修復的保健品，如魚油、益生菌等，而營養師也協助規畫日常自煮或外食的飲食建議。調整之後，林小姐不只改善了消化道症狀，體重也開始增加，更改善了不知從何而來的疲勞，現在的她不只可以外出採買食物，更有體力進行旅遊等行程，生活品質提升。

現今食品加工業盛行，為了增添口感，在一些本來被視為無麩質的食品中，如米粉，在製作過程中會混入小麥，因此讓麩質敏感者誤踩地雷，建議購買食品前最好要注意成分標示，以免不慎攝取到麩質導致過敏。

顏佐樺也提醒，無麩質飲食也並不代表一定是健康的，因為很多無麩質食品也可能是加工製品，在製作過程中添加了不少糖、油等添加物。因此民眾要更有意識地察覺自己攝取了什麼食物，在採購時多留意食品成份表，吃進適合自己身體健康的食物。