連假最後1天路況預測！車流集中觀光景點　台61線封閉部分路口

▲明29日為連假最後一天，預估車流集中於部分觀光景點、省道銜接高速公路路段。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者林育綾／綜合報導

連假邁入倒數！今（28）日中午前各地交通大致順暢，下午部分路段如台2線淡水竹圍往紅樹林方向等觀光景點出現車多現象，明（29）日連假最後一天，預估車流集中於部分觀光景點及省道銜接高速公路路段，另針對台61線西濱快速公路北部主要的車多路段，已封閉部分路口。

公路總局表示，今日中午前各地交通大致順暢，不過下午部分路段如台2線淡水竹圍往紅樹林方向、台19線北港路段北上、台3丙線南投紫南宮路段東向及台9線蘇花路廊北上部分路段(三棧至崇德、仁水及谷風隧道、南澳及東澳市區)出現車多情形。

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預估明（29）日連假最後一天，車流集中於部分觀光景點及省道銜接高速公路路段，如台2線萬里至大武崙東向、台2線關渡往淡水方向、台3丙線南投紫南宮路段東向及台18線西向接國3中埔交流道，請用路人出門前查詢交通狀況後，選擇離峰時段或替代道路再出發。

公路總局針對台61線西濱快速公路北部主要的車多路段鳳鼻至香山（台61線與台15線共線路段），已封閉部分橫向路口（竹北新港三街路口、鳳鼻隧道前竹1平交路口）；另封閉台68線南寮端西向南下出口匝道，欲南下車流可續行台68線銜接榮濱路轉相關道路至台15線南下，呼籲用路人依現場標誌改行，以維持台15線主線車流順暢。

公路總局已督導各客運業者，落實車輛安全整備及防疫措施，定期辦理場站及車輛消毒作業，也請搭乘公路客運民眾也配合防疫規定，共同創造安心的乘車環境。

而為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者籌措足夠運能，並視人潮機動增班，今28日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2,101班次，疏運32,582人；東部國道客運路線共計行駛446班次，疏運6,568人。

明29日預計將有大量返回工作地點人潮，依據目前預售情形，西部國道客運尚有70.45%空位，東部國道客運尚有90.81%空位，有搭乘需求之民眾，可至各客運業者網站查詢。