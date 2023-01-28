嘉義市打造無障礙友善城市　耐斯王子飯店停車場創新設計獲肯定

▲嘉義市公共建築物無障礙生活環境品質再提升，耐斯企業集團停車場創新作法貢獻卓著 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市111年度公共建築物無障礙生活環境考核表現亮眼，由市長黃敏惠親自頒發感謝狀，表揚「耐斯王子飯店」貢獻卓著，參與市政建設，協助推動無障礙友善城市。

黃敏惠表示，嘉義市政府持續推動無障礙生活環境改善，感謝耐斯企業集團深耕嘉義多年，對於嘉義觀光及服務產業發展貢獻良多，更積極配合嘉義市推動無障礙生活環境，主動提供身心障礙朋友更友善的環境，期盼透過這次拋磚引玉，能讓更多企業引為表率，朝著人本友善環境的目標繼續努力，同時亦代表市府對企業致力於推動嘉義市無障礙友善生活環境發展，成功打造公私協力好典範。

工務處表示，嘉義市推動無障礙生活環境改善，委由社團法人嘉義市建築師公會輔導既有公共建築物場所改善無障礙設施，逐步提升友善的居住環境，於111年度內政部營建署「公共建築物無障礙生活環境業務督導」實地現場考核中，表現亮眼，獲得委員肯定，協助嘉義市榮獲內政部111年度現場考核成績達97分。

嘉市府與耐斯企業集團旗下「耐斯王子飯店」及「耐斯百貨」攜手合作，配合「社團法人嘉義市建築師公會」進行輔導改善，打造幸福友善城市，創造更好的社會公益。耐斯王子飯店自願擴大改善範圍，亦將耐斯百貨主動合併納入檢討，投入大量人力物力縮短施工期，並於考核前完成無障礙缺失改善，也提出3項加分亮點：設置全區無障礙設施配置圖、增設無障礙停車位、設置與日本同步的停車場空車位辨別燈號(無障礙停車位-藍色、婦幼優先車位-粉紅色、一般停車位-綠色、已停車-紅色)，在無障礙停車位的上方，特別點亮藍色燈號，便於行動不便的市民朋友，在遠處即能目視，順利找到停車位，不僅省時省力，也達到節能減碳的功效。