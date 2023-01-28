自動駕駛亂象曝！　他倒頭呼呼大睡遭臨車錄影檢舉

▲白色特斯拉駕駛行駛國道五號坪林交流道竟閉目養神，讓一旁車輛駕駛嚇壞。（圖／徐小姐提供）

記者黃宥寧／台北報導

自駕車技術發展日新月異，輔助駕駛系統也越做越強，隨著使用者越來越多，卻屢傳部分駕駛人濫用自動駕駛的亂象。美國汽車工程師協會（SAE）將自動駕駛系統分為5種等級，目前市售車輔助系統皆為L2~L3等級，《東森新媒體ETtoday》整理出，使用自動駕駛系統危險行為，違反《道路交通管理處罰條例》將挨罰。

開啟自動駕駛閉目養神：

去年7月1名黃姓男子在抖音帳號PO出2部開車影片，拍攝者位置都位於特斯拉的後座。第一部影片中，特斯拉在國道上開啟自動駕駛，男子則拍攝車內一圈，發現除他以外3人都在睡覺；第二部影片，側拍駕駛深夜開在國道上，以時速246公里狂飆，黃姓男子還說「認識這些朋友都不知道自己能活多久，台北台中46分鐘」。

讀者向《東森新媒體ETtoday》爆料指出，她與先生駕駛車輛行經國道五號坪林交流段南向進雪山隧道之前，看到要價160.9萬白色特斯拉SR男駕駛竟開啟「Autopilot系統」在睡覺，全身放鬆連頭都歪一邊，且雙手並沒放在方向盤上緩慢行駛，她見狀不斷請先生鳴按喇叭提醒，就怕發生意外，豈料不管怎麼鳴喇叭，對方仍沒發現，最後她只好撥打110報案。

不熟悉車輛自動駕駛功能釀車禍：

前年3月葉姓女駕駛，租著要價161萬起Tesla Model 3，行經板橋區漢生西路跟文化路口時，疑高速闖紅燈還擦撞多台機車，接著再撞中央分隔島後翻覆。共5人受傷送醫，所幸皆無大礙，但事後該名女駕駛則怪自動駕駛功能不給力，「行駛中想測試，沒想到剛開啟這項功能就出事」。

▼張姓女駕駛疑不熟悉自動駕駛功能，在路上撞上中央分隔島後翻覆。（圖／民眾提供）

過去也曾報導，黃姓車主駕駛特斯拉，開啟AP（自動輔助駕駛系統功能）行經國道一號南下時，以時速100至110km/h高速撞進側翻在內線車道貨車車廂裡，當時他也向警方供稱，當下有開啟AP，以為車輛遇上障礙物會自動停下來，豈料車子卻沒有偵測到因此撞上。

▲特斯拉以「穿雲車」之姿直穿貨車。（圖／記者翁伊森翻攝）

除了不熟自動駕駛功能，及仰賴自動駕駛補眠，過去也有駕駛手放開把玩手機，遭一旁車輛副駕駛拍照錄影，由於，我國法規尚未開放全自動駕駛上路，一旦汽車駕駛未將手放在方向盤上，就涉嫌危險駕駛，可依《道路交通管理處罰條例》進行開罰6千至2萬4千元。

