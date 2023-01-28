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唱起來！高雄「9大演唱會」盤點　BLACKPINK、五月天、阿妹都要來

▲BLACKPINK紅遍全球。（圖／翻攝自FACEBOOK／BLACKPINK）

▲紅遍全球的BLACKPINK，3/18將在高雄開唱。（圖／翻攝自FACEBOOK／BLACKPINK）

記者賴文萱／高雄報導

統統唱起來！高雄疫後振興進入演唱會經濟時代，根據統計，從今年1月到4月，共有9大演唱會、23場次，約42萬位觀眾。眾所期待的演唱會大咖包含2月18日新好男孩（Backstreet Boys）、2月26日西城男孩、3月18日韓國人氣女團BLACKPINK，以及3月31日到4月16日天后張惠妹，還有4月1日與2日大港開唱、3月29日到4月2日的五月天。

▲▼唱起來！高雄「9大演唱會」盤點，BLACKPINK、五月天、阿妹都要來。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲高雄1-4月「9大演唱會」盤點，BLACKPINK、五月天、阿妹都要來。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄從去年底到今年初，陸續有國內外大咖巨星公告即將在高雄舉辦演唱會，名單讓大家一路驚呼連連。今年1到4月，共有9場演唱會將要在高雄各場地開唱、總共舉辦23場次、約有42萬位觀眾在高雄共享現場Live演出的精彩與美好。

▲▼唱起來！高雄「9大演唱會」盤點，BLACKPINK、五月天、阿妹都要來。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲2月18日新好男孩（Backstreet Boys）高雄巨蛋演唱會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼唱起來！高雄「9大演唱會」盤點，BLACKPINK、五月天、阿妹都要來。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲2月26日西城男孩高雄巨蛋演唱會。（圖／記者賴文萱翻攝）

除了已經結束的1月2日伍佰高雄巨蛋演唱會、1月6日滅火器高流演唱會，以及1月14、15日美秀集團高流演唱會外，接下來，還有2月18日新好男孩（Backstreet Boys）高雄巨蛋演唱會、2月26日西城男孩高雄巨蛋演唱會。

▲▼唱起來！高雄「9大演唱會」盤點，BLACKPINK、五月天、阿妹都要來。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲韓國人氣女團BLACKPINK，也將在3月18日於世運主場館舉辦全台唯一一場演唱會。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，去年公布就引發搶票大戰的韓國人氣女團BLACKPINK，也將在3月18日於世運主場館舉辦全台唯一一場演唱會，緊接著3月31日到4月16日，天后張惠妹也會在高雄巨蛋，一連開唱10場。

▲▼唱起來！高雄「9大演唱會」盤點，BLACKPINK、五月天、阿妹都要來。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲3月31日到4月16日，天后張惠妹也會在高雄巨蛋，一連開唱10場。（圖／記者賴文萱翻攝）

還有備受期待的大港開唱，則預計於4月1日與2日在駁二登場；3月29日到4月2日，天團五月天在26年成軍日之際，更將在世運主場館開唱，再寫未完待續的每次相聚！

▲▼唱起來！高雄「9大演唱會」盤點，BLACKPINK、五月天、阿妹都要來。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲3月29日到4月2日，天團五月天在26年成軍日之際，更將在世運主場館開唱，再寫未完待續的每次相聚。（圖／記者賴文萱翻攝）

事實上，從去年開始，高市府就積極努力善用高雄的建設優勢，因為有全台灣最完善的現場演出展演場地，從可以容納5萬位觀眾的世運主場館、1萬位觀眾的高雄巨蛋、5000位觀眾的高雄流行音樂中心海音館、1200位觀眾的LIVEWAREHOUSE 等等。

▲▼唱起來！高雄「9大演唱會」盤點，BLACKPINK、五月天、阿妹都要來。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲備受期待的大港開唱，預計於4月1日與2日在駁二登場。（圖／記者賴文萱翻攝）

市府也感謝國內外藝人、演唱會主辦單位們的支持與肯定，將許多台灣唯一場次的演唱會規劃在高雄舉辦。讓疫後的高雄，正式進入演唱會的經濟時代，成為全台灣現場演出的首選城市。

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