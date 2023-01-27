「9年前亡夫」跑去餐廳吃飯　謎團解開了！神秘男真實身分揭曉

▲一名婦女宣稱，她9年前去世的丈夫出現在上周拍攝的影片中。（圖／翻攝自Facebook／Spice Cottage）



記者吳美依／綜合報導

英國印度料理餐廳「香料小屋」（Spice Cottage）在臉書發布宣傳片，包含顧客在店內用餐的影像，卻有一名婦女留言宣稱，過世9年的亡夫出現在鏡頭裡，引爆網友熱議。餐廳經理拉赫曼（Azizur Rahman）表示，自己於今年1月13日親自拍攝這段畫面，這位備受爭議的「神秘男」是一名常客，相關特徵也與婦女描述不符。

59歲婦女華森（Lucy Watson）表示，她一看到影片就認出來，那是61歲亡夫多爾第（Harry Doherty）正在跟他兒子艾利克斯（Alex）吃飯，「他有一樣的身材，一樣的眼鏡，也有一樣的坐姿…不可能再找到像這樣的2個分身。」

▲華森留言引爆網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／Spice Cottage）



華森重播影片多達30次，越看越是深信不疑。她認為這可能是一段舊影片，因為丈夫最後一次造訪「香料小屋」是在2013年跨年夜，「他死前幾個月看起來很不一樣，所以這肯定是在那之前拍攝的，可能就是2013年的跨年夜。」

不過，拉赫曼強調自己1月13日當天親眼看著「神秘男」走進餐廳，這位常客大約每2個月一定會來消費，年紀約莫40、50歲，與華森丈夫的61歲相差甚遠，而且「他是和朋友在一起，而不是兒子」。