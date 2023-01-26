超簡單日記術！一天一行高效推薦　寫出改變自己的行動力

▲每天一行寫日記，在書寫過程中跟自己對話，可以明確知道目標，生活過得更有行動力。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者洪菱鞠／綜合報導

新的一年，想讓自己變得更好、減肥變瘦、賺多一點錢…，很多人會許下新希望，重點是該怎麼讓自己真正達成目標，不是口頭說說而已，不妨運用日本簡報大師伊藤羊一的超簡單日記術，寫下一天之中最在意或關注的事，不需長篇大論，只要用一句話，也能成為改變的契機，透過紀錄、回顧，進而讓自己採取行動，方法簡單卻有效。

作者：伊藤羊一

摘自：采實文化《1天1行小日記，寫出超強行動力》

●精選書摘

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本節來說明「一行日記」的具體寫法與回顧方式。

這邊舉的例子，是來自嘗試寫一行日記的A，在參加公司內的學習會後所寫下的日記。其實，A一開始對學習會興趣缺缺，但在學習會結束後，意外地覺得心情愉快，甚至覺得「還好有參加」。

他當晚所寫的一行日記便如例3。本例也同樣是將「回顧」部分寫成文字，接下來就為各位逐項說明：

1.今日記事

在「今日記事」一欄，簡潔地寫出當天發生的事或自己的感受即可。

內容寫什麼都無妨，除了工作時做了什麼事、跟誰見面以外，通勤時看到車廂內的廣告標語、早餐時與家人的對話、最近讀的書或漫畫，或是他人的臉書貼文內容都可以，不論什麼樣的事都能有新發現。重點在於，必須寫入能夠事後回想起當時情景或自己情緒的關鍵詞。

所謂「今日記事」，實際上就是可用來回顧並獲得新發現的「題材」。所以我自己在記錄時，也都會盡量寫得讓自己在回顧時，腦中能馬上浮現當時情景。經過一週或一個月後回顧時，要能讓自己想起「對對對，那時候發生了這件事」，用文字喚醒自己的記憶非常重要。

不僅如此，盡可能採用正面的寫法也非常重要。若寫得太有攻擊性，之後回頭來讀日記時，就會被當時的負面情緒影響而覺得很不舒服。在每天的工作或生活中，當然也會不乏令人氣憤的事，此時我就會以「所以我要努力不讓自己變成這樣」或是「我想改善這種情況」等收尾，用比較正面的筆調記錄。

如果是用手機APP記錄的人，也很推薦拍照後上傳到程式。像是將公司內學習會的會場或周遭景象、參加者名單、教材等拍照記錄，之後回顧時，較容易回想起自己當時在學習會上的想法。

2.對我來說有什麼意義？（So What?）

這一欄是用自己的觀點思考發生事件對自己的意義。如果覺得「意外地不錯」，那就針對事實對自己提問：「這代表什麼意思？」接著就能連接到新發現：「我認為多聽他人的意見很重要。」

即便擁有各式各樣的體驗，但能否做為自己成長的食糧，取決於是否能用自己的角度去思考這些體驗，並轉換成自己的學習材料，是回顧中十分重要的步驟。

如在例3中，便可以自問：「明明是不情不願參加的學習會，為什麼會讓人覺得還不錯？」回顧並深入探索自己的感受。這些不經意的感受，有時便會成為了解自己真正渴望的東西、自己必須解決的問題之線索。

商業界中，有種名為「KPT」的思考框架，該名稱是取自「Keep（繼續維持的部分）」、「Problem（應改善的問題）」與「Try（想挑戰的新事物）」的英文字首組成，常用於回顧企劃案的執行等情況。

在日本雅虎學院等處，也會將這種KPT框架應用於回顧上。一行日記的「新發現！」與「我的行動」欄位，乍看之下跟該框架非常相似，但最大的差別在於有思考「對我的意義」的部分。也就是說，不僅要揀選每天發生的事，思考「對自己而言代表什麼意思」，如摘要般從中提取出意義也是一大重點。

在公司企劃案執行的回顧上，KPT是非常有效的方法。不過若要將體驗依自己的人生評斷、化為自己的一部分，思考「對我的意義」並領悟到「新發現！」的過程，便極為重要。

預防醫學研究專家石川善樹先生曾表示，持續提問「所謂的○○究竟是什麼？」非常重要。同樣地，我認為不受一般常識或前例拘束，以「究竟對我來說有什麼意義」的觀點，用俯瞰的方式進行回顧是非常重要的。

3. 新發現！（Aha!）

思考「對我的意義」的意義後，再寫下發現的事──只要做為自己的事對自己提問，就能得到某些答案。

有時也會突然想不到答案，但這種時候，若過幾天後再重新看一次，就會發現「那時候發生的那件事，原來是這樣啊！」能在之後找到答案。實際上，我也會像這樣在好幾次來回閱讀的過程中，慢慢發現某些事所代表的涵義。

比方說，在演講中我對著各方人士演說，總是能得到「講得很淺顯易懂」的意見回饋，於是我便開始思考「如果說我的演講內容比別人好懂，那是為什麼？」

然後直到最近，我才發現原因，「我知道了！因為我自己的理解力很差，所以往往會為了能夠確實理解而深入思考，結果就變得很好懂了！」這也是基於我不斷對自己提問，才找出的答案。

4.我的行動（Action）

依據自己的發現，找出應採取的行動並寫下來。但這部分並不是非寫不可，也可以在腦中決定就好。

★書摘圖、文經采實文化授權，摘自《1天1行小日記，寫出超強行動力》