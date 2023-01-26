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春節書香假期　北投稻香圖書館重新開幕「可看書賞風景」

▲重新整修後的北投稻香圖書館。（圖／台北市立圖書館提供）

▲重新整修後的北投稻香圖書館。（圖／台北市立圖書館提供）

記者楊惠琪／台北報導

今年過年年假長達十天，除了外出踏青、購物消費外，不妨到圖書館享受書香假期。台北市立圖書館指出，農曆春節期間，市圖所有分館從1月21日（除夕）至1月25日（年初四）休館，1月26日年初五開放，而歷經3 年施工重建的北投區稻香圖書館，以園藝為主題，適合安排走春行程。

台北市立圖書館指出，民國76年開始營運服務的稻香分館，歷經3年施工重建，已於去年12月重新開幕座落於合署大樓的7、8、9樓，整修後面積約1072坪，較原來794坪大了許多，在目前北市圖現有55個分館與閱覽室當中，面積排行前5大，館藏量14萬餘冊，身歷其間卻不會感到擁擠。

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市圖表示，稻香圖書館的館藏特色是園藝，因此在這次改建設計規劃，館方與建築師確認館舍意象鎖定為「圖書館不只是圖書館」，希望走進圖書館就像在逛園藝花卉中心，花草綠意伴隨著書香，因此搭配四季，圖書館將規劃展出春櫻、夏荷、秋楓、冬梅等園藝。

稻香分館還打造靠窗閱覽區，讀者可坐在高腳椅上，一面閱讀，一面欣賞窗外高樓景致，營造「市圖小誠品」風格。此外，稻香分館還有一大亮點，在一樓設置24小時的自助預約取書櫃服務，這也是北市圖第一個提供「全日不打烊」還書及取預約書服務的分館。分館地址：台北市北投區稻香路81號7-9樓，電話：(02)2894-0662。

▲重新整修後的北投稻香圖書館。（圖／台北市立圖書館提供）

▲重新整修後的北投稻香圖書館。（圖／台北市立圖書館提供）

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