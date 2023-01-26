酒量能練？醫反駁：基因就決定　多喝小心肝硬化「抱著臉盆吐血」





▲台北市立聯合醫院陽明院區消化內科主治醫師黃國維。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導



酒量可以越喝越好？台北市立聯合醫院陽明院區消化內科主治醫師黃國維表示，酒量通常由體內的「乙醛去氫酶」決定，它可以將有毒的乙醛轉成乙酸代謝，但是其數量取決於基因，不會因為多喝、常喝酒量就會變好，多喝酒的人如果覺得酒量變好，應是身體已經適應酒精帶來的不適感，但過量飲酒恐傷身甚至喪命。



黃國維強調，酒量通常在基因裡就決定了，身體裡面的「乙醛去氫酶」又俗稱為「解酒酵素」，可將乙醛轉成乙酸。根據相關資料，亞洲人的解酒基因比西方人少，因此喝酒容易臉紅，喝酒後像「關公」的人通常體內解酒酵素較少，如果酒精帶來的毒素長期沒有代謝掉，可能會造成傷害，甚至挽不回的悲劇。



酒精攝取過量，會使肝癌、胃腸道癌症的風險大幅上升，還會引起腸胃道疾病甚至酒精性肝硬化、酒精性胰臟炎，等到疾病發作通常都已來不及完全根治。黃國維說，飲酒過量後果十分嚴重，從超音波看肝臟的實質變化，正常的肝臟邊緣平滑，喝酒過度則肝變得粗糙，邊緣會出現不規則的顆粒，肝臟體積縮小，變成肝硬化。肝硬化又導致腹水、胃食道靜脈曲張甚至破裂，曾有患者抱著臉盆在急診室大吐血。也有聽聞過年輕人喝酒喝到胰臟炎合併全身多重器官衰竭過世，因此酗酒除傷身，也帶來許多醫療負擔。



此外，長期大量飲酒，養成酗酒習慣會產生依賴性，變酒精成癮症，日積月累恐造成記憶力衰退，甚至癲癇、意識昏迷，需要緊急插管。黃國維提到，遇過最年輕的患者是名年約30歲的男子，因工作壓力大後來被辭退，導致他惡性循環終日酗酒，一天突然昏迷，口吐白沫被媽媽送往急診，當時打解毒劑、神經穩定劑救回來，但他酒精成癮嚴重，甚至有戒斷現象，需要會診身心科安排戒酒，並開立藥物。



黃國維說明，如果有需要喝酒，建議量為男生一天20公克、女生10公克酒精，可以用酒的容量乘以酒精濃度，通常會建議男生一天不要喝超過兩瓶啤酒，而女生則不要超過一瓶啤酒，以避免長期的危害。