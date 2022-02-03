五星飯店知名總座變酒空！愛看Ａ圖常醉倒各地　辣妻火大休夫了

▲五星級飯店總經理婚後長期酗酒倒地，一直收爛攤子的妻子不忍了，決定訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

台北一家五星級飯店總經理在台娶了酒窖辣妹為妻，但辣妹在結婚後發現丈夫酗酒嚴重，常常在不同的地點爛醉倒下，害她一直跟人道歉；總經理因癲癇住院時竟然還要求酒商送酒進病房，讓辣妻看傻眼。2人經常為酒爭吵，後來總經理還把辣妻的私人物品全扔在屋外鞋櫃上，她深感羞辱決定訴請離婚。

據了解，該名美籍總經理擁有國際頂級飯店事業管理資歷超過35年，是在業界享賦盛譽之高階經理人，往來人士不乏國内外各領域的知名人士，多年來也是娛樂媒體爭相報導的對象。

但總經理在2017年結婚後，每天都在喝酒，甚至在家中自己喝醉導致跌倒受傷送醫。而即便受傷，他也沒有因此節制喝酒，仍多次喝到不醒人事，直接倒在家中各處呼呼大睡。

夫妻倆在國外時，總經理也在餐廳飲酒至酒醉狀態，直接躺在餐廳椅子呼呼大睡；有時喝醉還靠朋友攙扶，甚至，夫妻到朋友家中作客時，總經理又把自己灌醉，隨意地躺臥在朋友家中。辣妻經常扮演著善後、向他人道歉的角色，早已心生不滿。

▲總經理經常喝到爛醉，還因此誘發癲癇，住院期間竟然又要求酒商把酒送到病房。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

人妻表示，丈夫因為長期酗酒，還誘發了癲癇，2020在家中跌倒送醫，但在住院期間，丈夫還在跟酒商訂酒，並要求直接送進病房，讓她超傻眼又無奈。後來總經理出院了，醫生開立處方，並於藥袋之注意事項中註記「服用本藥時請勿飲酒」，但總經理出院返家當天仍繼續喝酒、抽菸，不聽任何人的規勸，讓自己繼續沉迷於酒精之中。

人妻還指稱，丈夫經常使用社群軟體Instagram瀏覽各種色情圖片，亦會對色情圖片點讚。甚至，夫妻倆一同前往朋友舉辦之派對時，丈夫直接在大庭廣眾下，任意碰觸其他女性身體，完全不顧一旁的妻子感受。

由於不堪長期之精神壓力及折磨，人妻暫時搬回娘家住。豈料，總經理於2020年3月竟將她的物品全部清出並隨意丟棄在客廳的角落，還拍照傳給她看。人妻不堪受辱決定訴請離婚。

總經理解釋，跟妻子關係融洽，經常連袂出席美食盛宴，他沒有酗酒，還反控妻子無故搬走，從頭到尾不說原因，最後還抹黑人格，因此他也心死要求法院判准離婚。

院方審理時，人妻拿出多張丈夫酒後失態的照片，還有公然瀏覽色情圖片、在派對觸摸其他女性的照片，此外，醫生於總經理出院時，曾幫他預約在2020年3月12日到神經內科、身心精神科之就診，顯然總經理對酒精沉迷之程度已經到達治療之嚴重狀況。因此法官認定人妻的指控非子虛烏有。

不過，法官也認為，人妻既然認為丈夫嗜酒成性，每次與他一起外出參加聚會時，卻又放任他狂飲，對婚姻破裂也有一半責任，最後認定兩人不必勉強維持婚姻之名，判准離婚。全案可上訴。