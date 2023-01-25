廉政署推「廉潔教育資料庫」　e 起廉結「兔」新年

▲廉政署「廉潔教育資料庫」。（圖／廉政署提供）

記者吳銘峯／台北報導

為落實聯合國反貪腐公約倡議的反貪腐教育工作，廉政署建置「廉潔教材資料庫網站」（網頁連結：https://acedu.aac.moj.gov.tw），針對不同年齡層學子，將教材分類上線，提供教材下載及線上閱覽，讓廉潔與誠信教育更為普及，帶動廉潔風氣。

網站內容包含「圖書類」、「互動影音類」、「動畫影音類」及「其他教材」，針對不同年齡層學子，將教材分類上線，提供教材下載及線上閱覽，不但整合各政風機構資源，進而擴大運用及展現廉潔教育成果，將廉潔及誠信品德觀念，注入大專校院、國高中、小學及學齡前兒童等各年齡層。

近年來本署與所屬各政風機構合作，針對不同年齡層學子，推出各類廉潔教育教材，除透過各級學校在推展品德教育的過程中，發展適合各學齡層的廉潔教案，將廉潔、誠信及貪腐零容忍等意識納入課程教材或教案；更創新以繪本、動畫、漫畫、故事集、互動電子書、舞臺劇、辯論賽、微電影、布袋戲、掌中戲、造型玩偶等方式，有效的將廉潔意識及品德素養扎根學齡前兒童，更擴及不同年齡層的小學生及國高中生以上對象。

新的一年，廉政署邀請家長及老師帶著大小朋友們 e 起「廉結」廉政署「廉潔教材資料庫網站」，透過線上閱覽或下載運用網站內相關的廉潔教材，一同深入瞭解廉潔與誠信的重要性，也將廉潔意識的種子遍灑學子心中。