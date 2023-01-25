　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

廉政署推「廉潔教育資料庫」　e 起廉結「兔」新年

▲▼廉政署「廉潔教育資料庫」。（圖／廉政署提供）

▲廉政署「廉潔教育資料庫」。（圖／廉政署提供）

記者吳銘峯／台北報導

為落實聯合國反貪腐公約倡議的反貪腐教育工作，廉政署建置「廉潔教材資料庫網站」（網頁連結：https://acedu.aac.moj.gov.tw），針對不同年齡層學子，將教材分類上線，提供教材下載及線上閱覽，讓廉潔與誠信教育更為普及，帶動廉潔風氣。

網站內容包含「圖書類」、「互動影音類」、「動畫影音類」及「其他教材」，針對不同年齡層學子，將教材分類上線，提供教材下載及線上閱覽，不但整合各政風機構資源，進而擴大運用及展現廉潔教育成果，將廉潔及誠信品德觀念，注入大專校院、國高中、小學及學齡前兒童等各年齡層。

近年來本署與所屬各政風機構合作，針對不同年齡層學子，推出各類廉潔教育教材，除透過各級學校在推展品德教育的過程中，發展適合各學齡層的廉潔教案，將廉潔、誠信及貪腐零容忍等意識納入課程教材或教案；更創新以繪本、動畫、漫畫、故事集、互動電子書、舞臺劇、辯論賽、微電影、布袋戲、掌中戲、造型玩偶等方式，有效的將廉潔意識及品德素養扎根學齡前兒童，更擴及不同年齡層的小學生及國高中生以上對象。

新的一年，廉政署邀請家長及老師帶著大小朋友們 e 起「廉結」廉政署「廉潔教材資料庫網站」，透過線上閱覽或下載運用網站內相關的廉潔教材，一同深入瞭解廉潔與誠信的重要性，也將廉潔意識的種子遍灑學子心中。

ET快訊
狠愛演「解散3年動態曝光」！揭胡椒超慘近況
刮30張↑中100萬！　他「掏光錢包分紅」全場顧客
快訊／公路下雪了！　一片銀白畫面曝
冷到沒完沒了！　下波寒流報到時間曝
日本暴雪！乘客絕望受困JR電車9小時　多人送醫
網點名「3大最難開停車場」！　不是撞車就是撞牆
快訊／成田機場路面結冰　飛機「失控打滑」撞設備

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

廉政署推「廉潔教育資料庫」　e 起廉結「兔」新年

李家豪／收到證人傳票可以不出庭嗎

噁神棍誆正妹陰氣太重須找「陽男排陰」！全身摸光還說要內射

臺泰雙邊司法互助首例　法務部：展望跨足東南亞

給說法／進場看球卻沒見到「魔獸」可以退款嗎

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

偷挖鄰居花圃...惡行全都錄　心虛汪遭罵！委屈開飛機耳

台中三井LaLaport夯炸　「過年人潮曝」以為P圖

1家3口新春出遊成死別　21歲爸自撞電桿亡！

左轉買伴手禮撞直行機車　騎士雙載夫妻1死1重傷

廉政署推「廉潔教育資料庫」　e 起廉結「兔」新年

李家豪／收到證人傳票可以不出庭嗎

噁神棍誆正妹陰氣太重須找「陽男排陰」！全身摸光還說要內射

臺泰雙邊司法互助首例　法務部：展望跨足東南亞

給說法／進場看球卻沒見到「魔獸」可以退款嗎

黃安上不了飛機「開罵了」！赴陸沒做1件事　地勤拒幫辦登機

廣發英雄帖！柯文哲曝民眾黨選才方向　「不想找已成名政治人物」

葉倫稱尚比亞解決債務的障礙在中國　陸使館批：先處理好自己債務問題

獵人皮卡內遭射殺　員警推斷「後座寵物狗誤踩步槍」奪主人性命

重案回顧／震驚全台！台南2警追查竊車案　身中55刀割喉慘死

美國裁員風暴擴大　3M宣布解僱2500人

年後宣布室內脫口罩！公衛專家建議「3階段鬆綁」：這類場所等6月

輸入密碼走進隧道內！高雄「神秘金庫」餐酒館、麻辣肉燥飯太驚豔

總價300萬學套還是很熱　15年「淡大金庫」年成交59筆

辣模穿內衣吃鍋⋯她機場走光「掉X頭」嚇壞路人！　出門超敢穿3正妹

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

法律熱門新聞

神棍誆「排陰」猥褻　還騙說要內射

李家豪／證人之權利與義務

網友性侵少女　少女淚訴「忍一下就過去」

給說法／球迷沒見到魔獸可退錢嗎

綜藝人性侵恐慌症男子　判刑定讞

廉政署推「廉潔教育資料庫」　向下扎根

柯博齡／車停白線為何被開單

5男關一起　牢房竟變炮房

法務部拓展司法互助　臺泰雙邊互助首例

蔡東利／大麻讓你麻煩大了

騙扁小子黃琪再施詐　判刑定讞又免入獄

矯正商城改版　使用更便利

黃伊平／墮胎需要配偶同意嗎

劉彥君／地上權住宅知多少

更多熱門

相關新聞

吳景欽／國民法官如何面對目擊證詞與指認

吳景欽／國民法官如何面對目擊證詞與指認

所謂指認，無論是以照片或者排列方式，其掌控權仍在警察手中，如在照片指認中，明顯有遭手銬的照片，就算不為任何誘導，仍可能達到實質暗示的結果。這些可能已受污染的證據，如何在正式審判中，防止其影響司法者的心證形成，勢必成為重點。

快訊／劉勝全交保案　高院撤銷發回

快訊／劉勝全交保案　高院撤銷發回

騙扁小子黃琪再施詐　判刑定讞又免入獄

騙扁小子黃琪再施詐　判刑定讞又免入獄

前板橋市代表郭杉村涉貪　二審獲緩刑

前板橋市代表郭杉村涉貪　二審獲緩刑

宜蘭渡安居助更生人戒毒復歸

宜蘭渡安居助更生人戒毒復歸

關鍵字：

法律人權繪本動漫廉潔教育廉政署廉潔教育資料庫微電影

讀者迴響

熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

見丈夫「手伸進弟媳內褲」…人妻問原因竟得到2字

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

李威虔心修佛9年「近照曝光」！

《爸爸去哪兒》播出9年「5對夫妻情斷」

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

別在廚房裸體！初四接神7大禁忌

夫妻包1千2給公婆！公公竟暴怒：這麼少

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

被小甜甜喊「前夫」　宋先生發聲！

快訊／初四5℃「凍番薯」　下波寒流再襲時間曝

更多

最夯影音

更多
高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！
宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面