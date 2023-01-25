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他殺人分屍還淡定受訪！　記者提「1問題」讓他眼神秒露餡

▲▼麥克丹尼爾（Stephen McDaniel）殺人分屍還淡定受訪。（圖／翻攝自YouTube）

▲麥克丹尼爾（Stephen McDaniel）殺人分屍還淡定受訪。（圖／翻攝自YouTube）

記者張方瑀／綜合報導

美國喬治亞洲在2011年發生一起女大生命案，當媒體記者蜂擁至受害者住家附近訪問鄰居時，卻有一名男子主動受訪稱自己是女大生的同學，並說著對方是多好的人，結果當記者一說出「女大生的屍體已經在垃圾箱內被發現」時，這名男子卻直接嚇到說不出話，而警方也從這一線索發現，他就是殺害女大生的兇手。

喬治亞州一名剛從法學院畢業的女大生吉丁絲（Lauren Giddings）在2011年6月失蹤多天後，警方在她住家附近的垃圾桶內發現了遭肢解的屍體。當時媒體立刻蜂擁至吉丁絲的住家附近，希望能採訪到她的同學和鄰居，結果她的鄰居兼同校同學麥克丹尼爾（Stephen McDaniel）自願受訪，對著鏡頭說著吉丁絲是多好的一個女生。

麥克丹尼爾向記者表示，「我們都不知道她去哪裡了，自從上週六後就沒人見過她，這裡大家都認識她。我能想到的原因，可能就是她跑出去被什麼人抓走了。」他不斷比手畫腳說著，沒有人知道吉丁絲跑去哪裡，而到這裡，一切都看起來都很正常，直到記者問了下一個問題。

▲▼麥克丹尼爾（Stephen McDaniel）殺人分屍還淡定受訪。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼他聽到警方找到屍體整個人瞪大眼睛嚇傻，離開時還腿軟倒地。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼麥克丹尼爾（Stephen McDaniel）殺人分屍還淡定受訪。（圖／翻攝自YouTube）

記者說，「那就我們目前所知的，關於警方在停車場附近發現的屍體，你是怎麼看的呢？有什麼想說的嗎？」這一刻，麥克丹尼爾整個人傻住了，他一臉震驚地說，「屍體？」然後停了好幾秒無法回應記者問題。

記者以為，麥克丹尼爾是因為同學的死而太過震驚，所以趕緊解釋，「我們還不確定屍體是否就是她，警察也是剛發現的，你還好嗎？」這時麥克丹尼爾眼睛不斷地眨，還有點踉蹌站不穩，接著對記者說，「我想我必須去坐一下。」然後他就轉身走掉，整個人甚至還癱軟坐在地上。

這段外行人看起來是傷心過度的對談，對於專業的警察來說，卻是最關鍵的證據，麥克丹尼爾在鏡頭前的一切都非常的不正常。警方在7月對他進行審訊，過程中麥克丹尼爾也「異常」冷靜，長達2個小時的訊問過程中，他的身體幾乎沒有任何移動，更加深了警方對他懷疑。

最後警方在他的家中搜出鋼鋸、吉丁絲的內衣，還有一把能打開所有公寓大門的萬能鑰匙，基本上確定了麥克丹尼爾的犯行。但他卻矢口否認犯案，直到2014年才坦承謀殺罪行。

原來一直暗戀吉丁絲的麥克丹尼爾，過去就常常跟蹤對方，最後甚至偷偷潛入她的房間。案發當晚就是吉丁絲睡著後發現偷跑進來的麥克丹尼爾，結果卻慘被對方勒斃分屍。由於麥克丹尼爾是自首，所以他僅被判處終身監禁，直到2041年才有資格申請假釋。

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