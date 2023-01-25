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斥資1億！苗栗銅鑼3千坪婚紗基地超夢幻　新人免出國就能拍美照

▲▼銅鑼一處美拍基地，園區內打造多種攝影風格造景，讓專業的攝影師們來取景。（圖／記者蔡文淵攝）

▲銅鑼一處美拍基地，園區內打造多種攝影風格造景，讓專業的攝影師們來取景。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗銅鑼有一處夢幻仙境，有歐式風格的中古城堡、潔白教堂與華麗精緻的攝影棚，占地3000坪，是一座如童話般的魔幻莊園，原來這是一處隱藏在山林的婚紗基地，主要是接受預約，提供新人拍攝婚紗取景，只有假日開放一般遊客購票入場。

魔幻莊園的名字叫「愛麗絲的天空」，老闆潘先生是婚紗業者，超過40年拍婚紗經驗，為了不用上山下海找拍照點，12年前在苗栗西湖鄉闢建婚紗拍攝基地，當時還是國內首創，5年前返回故鄉銅鑼鄉打造一座面積更大的婚紗拍攝基地，占地3000坪，投資超過1億，讓新人不用出國就可以身處在國外的夢幻場景中。

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業者說，莊園區分室內攝影棚區、城堡區及韓風造景區3大區塊，城堡區可拍建築外觀，入內也有不同的設計，燈光、座椅、背景都可以取景，最著名的地標是雄偉的巴洛克式城堡，尤其在天空步道拍城堡更是遊客必到的熱點。

這2年爆發疫情，新人不方便出國拍婚紗，來「愛麗絲的天空」就可以達到親臨國外拍婚紗的效果，但業者說，很多人把婚期延後，來莊園拍婚紗的新人比以前少一半，疫情發燒，一般遊客也避免出門，他期待疫情可以早日緩和，恢復正常的生活。

「愛麗絲的天空」主打「場地出租」，一般遊客僅開放假日進園，每人1小時/200元，3小時/500元，限手機拍攝，相機或其他攝影設備(如空拍機)需加購門票1000元/台。在這裡單純拍照，並沒有提供餐飲服務。

▲▼銅鑼一處美拍基地，園區內打造多種攝影風格造景，讓專業的攝影師們來取景。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼銅鑼一處美拍基地，園區內打造多種攝影風格造景，讓專業的攝影師們來取景。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼銅鑼一處美拍基地，園區內打造多種攝影風格造景，讓專業的攝影師們來取景。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼銅鑼美拍基地佔地3000坪，區分室內攝影棚區、城堡區及韓風造景區3大區塊，主打「場地出租」，提供新人拍攝婚紗，僅假日開放一般遊客入場。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼銅鑼美拍基地佔地3000坪，區分室內攝影棚區、城堡區及韓風造景區3大區塊，主打「場地出租」，提供新人拍攝婚紗，僅假日開放一般遊客入場。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼銅鑼美拍基地佔地3000坪，區分室內攝影棚區、城堡區及韓風造景區3大區塊，主打「場地出租」，提供新人拍攝婚紗，僅假日開放一般遊客入場。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼銅鑼美拍基地佔地3000坪，區分室內攝影棚區、城堡區及韓風造景區3大區塊，主打「場地出租」，提供新人拍攝婚紗，僅假日開放一般遊客入場。（圖／記者蔡文淵翻攝）
▲▼銅鑼美拍基地佔地3000坪，區分室內攝影棚區、城堡區及韓風造景區3大區塊，主打「場地出租」，提供新人拍攝婚紗，僅假日開放一般遊客入場。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼銅鑼美拍基地佔地3000坪，區分室內攝影棚區、城堡區及韓風造景區3大區塊，主打「場地出租」，提供新人拍攝婚紗，僅假日開放一般遊客入場。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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