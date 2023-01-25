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社會 社會焦點 保障人權

重案回顧／弟欺負我！永和大哥「剁頭分屍」怒喊：活人比死人可怕

▲▼梁姓大哥。（圖／記者陳雕文攝）

▲梁志超遭逮後，竟指控弟弟欺負他，他才會痛下殺手。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳韻如／新北報導

新北市2022年9月發生一起恐怖分屍案！74歲梁志超經常為錢與54歲弟弟發生爭執，9月1日當天便殘忍持刀殺害弟弟，並剁下弟弟頭顱、雙手、右腳，並包成2大袋扔進垃圾車，手段相當兇殘。梁嫌落網當下隨即坦承犯案，並稱指控弟弟欺負人，不但一個人住3間房間且借錢也不還，所以才痛下殺手。

回顧案情，死者曾擔任法警，與梁嫌皆未婚，並與中風的90多歲老母親同住，而為了照顧母親，死者提早退休，擔任起母親的主要照顧者，而經濟來源則是梁嫌的退休金，以及其他7名兄弟姊妹每人每月3千元的生活費，這一顧就超過10年，直到2021年母親離世後，剩下兄弟倆同住。

然而，死者與梁嫌感情不睦，過去就疑似經常為了用錢問題發生爭執，梁嫌甚至還曾拿菜刀恐嚇死者，「你看看我敢不敢」、「你以為我不敢殺你」、「殺掉你這個垃圾」等，沒想到竟真的痛下殺手。

▲▼棄屍畫面曝。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲棄屍畫面。（圖／記者陳雕文翻攝）

根據警方調查，梁嫌9月1日凌晨3時許殺害弟弟後，立刻開始分屍工作，不僅殘忍剁下頭顱，還將雙手、右腳支解，分成兩大袋丟入垃圾，並由垃圾車載往焚化爐分化，讓弟弟無法留下全屍。

據悉，梁嫌為預謀犯案，犯案前就先到生活百貨購買菜刀，犯案後先肢解弟弟右腿，但當他處理到左手臂時，因太過疲倦、力氣不夠大，他遂拿起鐵鎚猛敲刀背，因此死者遺體被發現時，左手切口被剁到稀巴爛，令人不忍直視。

警方事後於台北市公館區一間超商逮捕梁嫌，他隨即坦承犯案，而他在被警方押上車的過程中，還頻頻提醒警方，「我還有一個包包，紅色的、裡面有鈔票的」，深怕自己隨身攜帶的16萬現金會不見。

梁嫌在警詢時表示，因積怨已久才會痛下殺手，並且立即決定要分屍，面對警察詢問為何有膽分屍時，他更冷回，「活人比死人更可怕」，態度明顯對弟弟恨之入骨，至於他是如何忍受屍體發出的惡臭，梁男大哥則稱，「我有在屋內放8罐芳香劑」。全案訊後依殺人、毀損屍體、棄屍等罪移送偵辦。

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