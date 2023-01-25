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颱風毀了苗栗市門面！火車站外牆慘剩「苗」字　年後開拆全翻新

▲▼台鐵苗栗火車站東站外牆去年10月遭強風吹掀掉落，迄今尚未修護，預估年後才會全面翻新。（圖／記者蔡文淵攝）

▲台鐵苗栗火車站東站外牆去年10月遭強風吹掀掉落，迄今尚未修護，預估年後才會全面翻新。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

台鐵苗栗火車站東側外牆去年10月18日有部分牆面遭強風吹掀掉落，迄今尚未修復，苗栗市的門面不美麗，站方表示，外牆須全面翻新，預算已經到位，年後才會招標、施工，預估工期4個月，確定趕不及苗栗市元宵(火旁)龍活動前完工。

去年10月18日凌晨，受尼莎颱風外圍環流伴隨東北季風影響，苗栗縣颳起強風，台鐵苗栗車站東側牆面不敵強風衝擊，發生大面積牆面被掀落的狀況，幸好沒有造成人員受傷。

苗栗火車站東側外牆毀損一直未修復，民眾反映，苗栗市的門面牆面破損實在不美觀，而且火車站前廣場是每年苗栗市元宵節踩街活動的主要表演場地，目前站前圓環已搭設起桐花樹燈飾，屆時周邊相關燈飾完成後，缺損的東站外牆勢必更顯突兀。

對此，台鐵苗栗站長吳兆迪表示，為了避免色差，站房東側外牆須全面拆除換新，總面積約150平方公尺，已接洽原設計師整體規劃，修護外牆的預算鐵路局已經編列400多萬，會公開招標，春節後才會施工，預估工期4個月。確定趕不及苗栗市元宵(火旁)龍活動前完工。

▲▼台鐵苗栗火車站東站外牆去年10月遭強風吹掀掉落，迄今尚未修護，預估年後才會全面翻新。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼台鐵苗栗火車站東站外牆去年10月遭強風吹掀掉落，迄今尚未修護，預估年後才會全面翻新。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼台鐵苗栗火車站東站外牆去年10月遭強風吹掀掉落，迄今尚未修護，預估年後才會全面翻新。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼苗栗火車站是苗栗市門面，也是節慶活動重要場地，站前廣場圓環已搭設桐花樹燈飾，對照缺損的東站外牆顯得突兀。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼苗栗火車站是苗栗市門面，也是節慶活動重要場地，站前廣場圓環已搭設桐花樹燈飾，對照缺損的東站外牆顯得突兀。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼苗栗火車站是苗栗市門面，也是節慶活動重要場地，站前廣場圓環已搭設桐花樹燈飾，對照缺損的東站外牆顯得突兀。（圖／記者蔡文淵攝）

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苗栗苗栗火車站尼莎颱風台鐵元宵節

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