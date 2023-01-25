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社會 社會焦點 保障人權

哥借60萬付出百萬只還利息　她家門口被貼滿傳單「字還寫錯」

記者游宗樺／新北報導

哥哥在外欠錢，討債集團竟找上正就讀大學的妹妹A女，不但打電話騷擾，還上門催討，更在他們家門口張貼滿滿的傳單，指名道姓讓他們家難堪。但仔細端倪，傳單卻把歐洲名車BMW錯寫成「BNW」，讓A女看到後哭笑不得。

▲▼討債集團貼傳單討債，但裡面卻寫錯字，將BMW寫成B「N」W。（圖／記者游宗樺翻攝）

 ▲討債集團貼傳單討債，但裡面卻寫錯字，將BMW寫成B「N」W。（圖／記者游宗樺翻攝）

A女說，因為哥哥工作所以需要資金周轉，為錢所迫下，找了數家地下錢莊借了高利貸，陸陸續續借了約60萬元，照地下錢莊的利息算法，每天要還大約2000元的利息，1年半來已經還了將近100萬元，但債主卻聲稱那些錢都用於償還利息，直到現在連一毛錢的本金都沒還到。

▲▼討債集團貼傳單討債，但裡面卻寫錯字，將BMW寫成B「N」W。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲A女住家大門被貼滿傳單，但都有錯字。（圖／記者游宗樺翻攝）

2022年10月時，開始有不明人士出現在親戚家樓下按電鈴，親戚在不知情的狀況下就讓他上來。2名黑衣人上門就說要找A女哥哥，A女跟他們說哥哥雖然戶籍在這邊，但現在不住這裡，黑衣人聽聞後放話，直指A女哥哥欠他們20萬元，隔天還要再來，若他再不出面處理，之後還會一直過來。黑衣人隔天果真上門。

A女表示，之後還有其他錢莊打電話過來，說要找哥哥，要他出面還錢，提到若還是找不到人，就會繼續打電話。結果，一家人到其他親戚，從上午9時許到晚間8時許，每個家人平均每天都接到十多通電話，每次打電話過來的門號也不一樣，讓他們不勝其擾，受不了之下只好報警求助。

討債集團在同年12月，開始在A女家、A女哥哥租屋處和親戚家，多次於門口張貼多張傳單，甚至從1樓大門口一路貼到樓上的家門口。根據討債集團張貼的傳單內容，直指A女哥哥欠錢，同時還指控他天天開著名車在外裝闊，家人和他現在訊息不回、電話不接，要他們趕快出來面對處理欠債。但傳單裡面卻把『BMW寫成B「N」W』，讓A女傻眼萬分，直呼「智商真的不高」。

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