失戀想報復女友！他借高利貸瘋狂噴錢　每天工作20hrs還不清

▲諾曼曾為了走出情傷，向地下錢莊借錢買摩托車，所幸他現在已走出陰霾，並當上一名警察。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞26歲男子諾曼哈金（Nurman Hakim）因失戀走不出情傷，竟跟地下錢莊借了一大筆金錢揮霍，試圖向前女友證明自己比對方的新歡更好，不料最後卻搞得他債務纏身，即使身兼數職、每天工作20小時也無法還清債務。

據《星洲日報》報導，諾曼最近在TikTok發布影片，描述了他年少不懂事，為了面子向地下錢莊借錢，最後卻欠債累累的不堪往事。這起事件發生於2018年，當時年僅21歲的他，與前女友在同一個地方當保全，不料前女友卻在不久後變了心。

前女友另結新歡後，經常有另一名男子接送她上下班，讓諾曼深感痛心，於是便向2個地下錢莊借錢，買來一輛YAMAHA YZF-R25摩托車，想讓女友覺得自己在分手後過得更好了。不過，在利滾利之後，諾曼借的錢已變成一筆巨債。

為了償還債務與支付日常開銷，諾曼只好在下班後不斷兼職，無論是便利商店的店員、夜店保全，甚至是行銷，或是麥當勞店員，他都肯去做。無奈，他欠地下錢莊的債務實在是太高了，導致他即使每天工作20個小時，卻還是入不敷出。

久而久之，家人開始覺得奇怪，好奇諾曼這麼努力為什麼還存不下錢。在釐清情況後，諾曼的家人替他申請了馬幣8000令吉（約新台幣5.6萬元）的援助金，他的母親也拿出積蓄，才終於協助諾曼還清了馬幣1.3萬令吉（約新台幣9萬元）的債務。

如今，諾曼已成為森美蘭州聯邦儲備隊的警察，還買了一輛二手機車代步。至於他之前買的超酷炫摩托車，則因為經常損壞、需要維修，已在2021年被賣掉了。