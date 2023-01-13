高雄討債集團超狠！潑漆、掛冥燈樣樣來　還自製海報洗門風

▲高雄這討債集團太狠了！潑漆、掛冥燈樣樣來，還做欠債海報洗門風。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄以江姓男子為首的暴力犯罪集團，從去年起以被害人家屬在外欠債為由，在其住處叫囂討債，討債手法不只潑漆、丟雞蛋、砸玻璃，甚至還在其住處外掛冥燈、張貼欠債海報洗門風，藉此逼迫被害人償還未欠下的債務。高雄市刑事警察大隊偵八隊掌握相關事證後，將6名犯嫌全數拘提到案。

▲高雄討債集團多次前往被害人住處潑漆。（圖／記者賴文萱翻攝）

刑大指出，該暴力犯罪集團涉嫌自去年11月起，以被害人家屬在外欠債500萬元為由，於大社區一帶糾眾進行暴力討債情事。據了解，該集團除多次前往被害人住處叫囂討債外，更持續前往被害人住處潑漆、丟雞蛋、砸玻璃，甚至還吊掛冥燈、張貼欠債海報洗門風，逼迫被害人償還未曾欠下的更高額債務，被害人多次受害苦不堪言，已嚴重影響民眾生命、財產安全。

▲警方一舉將討債集團6名成員全數拘提。（圖／記者賴文萱翻攝）

刑大偵八隊（24分隊）掌握該犯罪集團情資及相關事證後，即與轄區仁武分局共組專案小組，並報請台灣橋頭地方檢察署（張股）檢察官林濬程指揮偵辦。全案經專案人員迅速蒐證偵查完備，10日兵分多路展開收網行動。

▲▼高雄這討債集團太狠了！潑漆、掛冥燈樣樣來，還做欠債海報洗門風。（圖／記者賴文萱翻攝）

後續於大社地區一舉將江嫌及麾下重要成員江男、莊男、許男等4人全數拘提到案，並通知幫助犯林男、盧男到案調查。6名犯嫌到案後均伏首認罪，訊後依違反刑法恐嚇取財、恐嚇安全、毀損、妨害名譽等罪嫌，移送橋頭地方檢察署偵辦，成功瓦解該暴力討債犯罪集團。