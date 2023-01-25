女公務員「愛上牛郎」！為養小白臉下海賣淫　1年海撈187萬

▲該名女公務員因違法兼職，遭到停職處分。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本東京都國稅局一名24歲女性公務員被發現在職期間到8個泡泡浴店與應召站兼差，更因此大賺820萬日幣（約新台幣187萬元）。不僅如此，該名女職員甚至還請病假到風俗店打工。據悉，她是因為迷上男公關，但薪資不足以負擔牛郎店的花費，才會下海賣淫。而東京都國稅局2022年12月23日對其祭出懲戒，要求停職。

根據《日刊現代》報導，該名24歲的女公務員任職於東京都國稅局，然而她卻涉嫌在2021年4月至2022年4月的1年內，違反公職人員規定，在泡泡浴店、應召站等8個提供色情服務的店裡工作，一共賺取約820萬日幣（約新台幣187萬元）的薪資。

東京派遣國稅廳監察官室2022年7月接獲舉報稱，有公務人員在風俗店兼差，而經過調查後，確實發現這名24歲女職員未經許可，在色情行業兼差工作。據悉，該名職員主要負責法人稅等業務。除了東京之外，她兼差打工的店家更是遍及其他縣市。

監察官在調查的過程中發現，她不但違法在色情行業兼職，甚至還曾經請病假去賣淫。不僅如此，她所任職的部門會向職員收取一定費用，用於同事間喜喪時的紅白包之用，但是她卻偷偷將這筆錢拿去牛郎店使用，金額高達26萬日幣（約新台幣6萬元）。而她最終也在2022年12月遭到停職處分。

據悉，這名女職員是因為愛上男公關店的牛郎，但是薪資不足以支付店內的酒水錢，此時又正好在街上遇到仲介挖角，因此才會下海賣淫。