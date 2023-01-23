日本明迎「10年最強寒流」！暴雪恐釀交通大亂　籲：非必要勿外出

▲日本24日起將迎來10年來最強寒流。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者王佩翊／編譯

日本24日後預計迎來此次冬季最低溫與大雪，國土交通省與氣象廳緊急發表大雪預報，並呼籲民眾避免非必要外出，如真要出門，也必須使用雪胎並加裝雪鏈。氣象廳表示，除了日本海一側會降下大雪外，太平洋側也會有大量積雪。此外，嚴寒低溫可能會使水管結凍或爆裂，民眾務必事先做好準備。

根據《日本放送協會》報導，日本24日起將迎來本季最強寒流，預計出現超強低溫與猛烈大雪。氣象廳氣象監視、警視中心所長加藤廣表示，「從24日起日本上空將會流入強烈冷氣團，日本海側降下大雪，太平洋一側除降大雪外，也會有積雪。而積雪則可能在短時間內迅速堆積。上個月的大雪曾發生多起車輛動彈不得的事件，希望民眾能避免非必要外出。」

他再度提醒，如果真的非不得已必須駕車外出，務必使用雪胎並加裝雪鏈，並帶上剷雪裝備，做好充足準備。加藤指出，「此次寒流將迎來10年以來的最低溫，不只可能發生積雪結冰，水管恐怕也會因為結凍受損，民眾必須提前做好準備。」此外，如果排氣管被積雪擋住，廢氣將會往車內逆流，進而導致一氧化碳中毒事件發生。

西日本地區24日下午至25日下午將迎來最低溫，而東日本與北日本地區的最低溫則會出現在25日。東北地區與九州南部可能會降下警報級大雪，就連平時不太下雪的九州北部、九州南部也可能會迎來大雪。

氣象廳提醒，強烈冷氣團在27日將會些許緩和，但是29日可能會再度變強，因此千萬不可以大意。