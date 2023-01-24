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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

擬真3D場景搭六軸動感平臺　AAV7訓模館強化兩棲作戰

軍聞社／記者黃劭恩高雄電

AAV7兩棲突擊車是海軍陸戰隊登陸戰車大隊的主要裝備，為提升訓練效能，海軍陸戰隊委請國家中山科學研究院設計及承建「AAV7訓練模擬館」，滿足單位對於官兵在裝備各項操作需求，提升訓練效果。

AAV7訓練模擬館內建置教學區、操作區及教官控制區，透過駕駛及射擊模擬器，模擬實車的駕駛性能、武器彈道與射擊方式，並搭載六軸動感平臺，以及擬真3D場景，提高官兵真實感受及熟悉操作要領，藉由模擬器訓練和進階的實車操作，可有效提升官兵在裝備操作方面的本職學能。

▼駕駛模擬器模擬實車駕駛性能，搭載六軸動感平臺，以及擬真3D場景，提高官兵訓練感受。

駕駛模擬器模擬實車駕駛性能，搭載六軸動感平臺，以及擬真3D場景，提高官兵訓練感受。（圖／軍聞社）

海軍陸戰隊指揮部表示，AAV7訓練模擬館於民國111年11月30日由司令梅上將主持啟用典禮，使登陸戰車隊員訓練時可不受天候及場地因素限制，且透過訓館內模擬器與教官控制臺相互構連運作，教官於授課時能夠同步指導學員，並掌握學習狀況。

陸指部進一步表示，藉由AAV7訓練模擬館各項設施，可增加訓練頻次及學員熟悉度，提升整體訓練成效，強化海軍陸戰隊兩棲作戰能力，建構戰力堅強的陸戰勁旅。

▼射擊模擬器可呈現武器彈道與射擊效果，提升官兵本職學能。

射擊模擬器可呈現武器彈道與射擊效果，提升官兵本職學能。（圖／軍聞社）

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